Dominika Dobrocká

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď Slováci migrovali. Viac ako 100-ročné fotky zobrazujú ľudí, ktorí hľadali lepší život v USA

Verili v lepší život v Amerike a tak opustili všetko, čo mali. Medzi imigrantmi nechýbali ani Slováci.

NEW YORK 4. augusta - Ostrov Ellis Island leží pri ústí rieky Hudson neďaleko „rozprávkového“ New Yorku. Od 1. januára roku 1892 do 12. novembra 1954 tento ostrov slúžil ako prisťahovalecká stanica pre imigrantov, ktorí v húfoch prichádzali do USA. V týchto rokoch prešlo cez ostrov viac ako 12 miliónovo prisťahovalcov z Európy, ale aj iných kútov sveta. Ellis Island znamenal pre „ľudí bez domova“ prvý kontakt s vysnívanou krajinou. Prvými prisťahovalcami boli 15-ročná bývalá žiačka z írskeho Corku Annie Mooreová a jej dvaja bratia. Ako posledný prešiel ostrovom nórsky obchodný námorník Ame Peterssen. Do USA prišli v predvojnových rokoch aj Slováci.

Foto: Flickr/New York Public Library

Foto: Flickr/New York Public Library

Imigračná stanica na Ellis Island bola na začiatku 20. storočia najvyťaženejšou stanicou imigračnej inšpekcie v Spojených štátoch. Newyorská verejná knižnica sprístupnila fotografie pochádzajúce z tohto obdobia, ktoré odhaľujú nepredstaviteľný pohľad na toto migračné centrum. Autori fotografií Augustus Francis Sherman a Edwin Levick navždy zvečnili obdobie, miesta a ľudí, o ktorých my už len čítame. Treba však spomenúť, že väčšina fotografií pochádza z dielne Shermana, ktorý okrem toho že fotil, pracoval v tej dobe na ostrove aj ako hlavný účtovník.

Foto: Flickr/New York Public Library

Foto: Flickr/New York Public Library

Foto: Flickr/New York Public Library

Foto: Flickr/New York Public Library

Fotografie ukazujú nielen budovy nachádzajúce sa na Ellis Island ale mnohé tváre prisťahovalcov z rôznych kútov zeme. Autorovi sa nejakým spôsobom podarilo presvedčiť ľudí, aby mu zapózovali v slušnom a peknom oblečení. Zaujímavosťou pre nás je, že medzi portrétmi sú aj také, na ktorých sa objavili Slováci.

Portréty prisťahovalcov, ktorí sa ocitli na Ellis Island

Rumunsky pastier Foto: Flickr/New York Public Library

Slovenská žena s malým chlapcom a bábätkom v náručí Foto: Flickr/New York Public Library

Ruskí kozáci Foto: Flickr/New York Public Library

Tri slovenské ženy Foto: Flickr/New York Public Library

Skupina maďarských Rómov Foto: Flickr/New York Public Library