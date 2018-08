TASR, Dobré noviny

Dnes o 13:35 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Hotel Danube znova získa novú fasádu. Pozrite sa, ako bude vyzerať

Fasáda známe bratislavského hotela zmení svoju tvár. Otázkou však zostáva, či developer stihne stanovený termín.

Súčasný pohľad na zrekonštruovaný bývalý hotel Danube v Bratislave. — Foto: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA 1. augusta (Dobré noviny/TASR) - Bývalý hotel Danube bol kedysi pýchou bratislavského nábrežia, dnes ľudia jeho zrekonštruovanú fasádu kritizujú. Po dlhších ťahaniciach však pamiatkari napokon vybrali jeho nový vizuál, ktorý by mali schváliť tento týždeň. Pozrite sa, ako by sa mal zmeniť.

Fasáda na hoteli Park Inn vyvolala v spoločnosti búrlivé diskusie. Foto: TASR - Jakub Kotian

Developer Sitno Holding novú fasádu predstavil ešte vlani na jeseň, no Krajský pamiatkový úrad nepovolil skolaudovanie rekonštrukcie budovy, nakoľko nesúhlasil so súčasným stavom fasády. Staré Mesto pritom stanovilo, že vizuál sa musí zmeniť do októbra tohto roka. Ak sa tak nestane, hotel budú musieť zavrieť, informoval ešte v apríli starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík.

Nová vizualizácia hotela Park Inn. Foto: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný

Starosta vtedy tvrdil, že k problémom s fasádou by nemuselo prísť, ak by stavebník rešpektoval stavebné povolenie, ktoré hovorilo, že pred realizáciou fasády sa musí jej finálna verzia schváliť krajským pamiatkovým úradom. „To sa nestalo a vznikol tu vinou stavebníka tento stav, ktorý tu máme od vlaňajšieho leta,“ povedal Števčík v apríli.

Tmavé farby zmiznú

Developer si preto nechal vypracovať nový projekt, pričom jeho kritériom bolo čo najúspornejšie riešenie. Pamiatkari nový návrh napokon odobrili a v súčasnosti sa zaoberajú jeho realizačnou dokumentáciou. „Koncom tohto týždňa plánujeme vydať záverečné stanovisko k schválenej štúdii,“ uviedol pre Hospodárske noviny vedúci Krajského pamiatkového úradu v Bratislave Ján Mackovič.

Nová vizualizácia hotela Park Inn. Foto: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný

Autorom schváleného projektu úpravy fasády je renomovaný architekt Ľubomír Závodný. Ten sa zúčastnil súťaže, kde zhruba desať ateliérov navrhovalo, ako zmeniť fasádu hotela. „Architekti vybrali náš návrh a pamiatkari ho odsúhlasili. Investor sa s tým stotožnil. Na svete je návrh, ktorý chce rešpektovať určitú tektoniku členenia toho, čo tu dnes vidíme, ale bodový systém fasády a farebnosť, ktoré sú trošku cudzie pre toto mesto, som zmenil," priblížil architekt.

Podľa architekta ide v projekte o zvýraznenie vertikality, plasticity a zmenu farebnosti. Farba fasády má byť po novom krémová, takzvaná travertínová. „Dnešný kontrast tmavosivej, antracitovej, bielej je trošku silný,“ skonštatoval pre TASR.

Nová vizualizácia hotela Park Inn. Foto: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný

Ľubomír Závodný v minulosti navrhoval napríklad aj administratívnu budovu VÚB banky na Mlynských nivách a od roku 2009 je držiteľom Krištáľového krídla za architektúru.