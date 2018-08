Dominika Dobrocká

Keď žene poslal manžel túto fotku ich synčeka, okamžite mu poslala SMS. Zachránila tým bábätku život

Jedna fotografia zachránila život bábätka. Bez starostlivej mamičky mohla dopravná nehoda dopadnúť oveľa horšie.

— Foto: Rebecca Tafaro Boyerová

MEMPHIS 1. augusta - Keď sa Rebecca Tafaro Boyerová vrátila po ukončení materskej dovolenky 14. júla do práce, nechala svoje trojmesačné dieťa doma so svojím manželom Davidom doma. Matka malého Williama však nenechala nič na náhodu a svojmu mužovi dala presné inštrukcie, ktoré má spĺňať. Okrem iného, každú hodinu jej David musel posielať fotografiu o aktuálnej situácii.

Zatiaľ, čo bola Rebecca v práci v Detskej výskumnej nemocnici sv. Júda, prišla jej požadovaná správa s obrázkom. Na zábere bol malý William vo svojej autosedačke, pripravený vyraziť so svojím otcom na výlet. Bystré oči matky si však všimli, že chlapček nie je v sedačke dobre pripútaný. „Keď som sa pozrela na obrázok, ktorý poslal David, uvedomila som si, že autosedačka naozaj nie je dostatočne zabezpečená,“ spomína Rebecca. „Poslala som mu rýchlo správu a napísala: Uprav autosedačku. On to urobil, našťastie,“ dodala.

Šťastie v nešťastí

Prešlo 15 minút a Rebecca prijala hovor od manžela, ktorý jej oznámil, že sa stali účastníkmi nehody. Vystrašená matka sa okamžite vybrala na miesto nehody, kde videla sanitku a štyri policajné autá. „Nakoniec som uvidela, že môj manžel stojí s mojím dieťaťom na kraji cesty a usmievajú sa. Vtedy som pocítila úľavu. Bola som rada. Neuvedomila som si, že som dovtedy vôbec nedýchala,“ opísala situáciu Rebecca.

Ich rodinné auto bolo rozbité, David utrpel viacnásobnú zlomeninu nohy a malý William? Tomu sa našťastie nestalo vôbec nič, ba dokonca sa počas nárazu ani len nezobudil. „Som veľmi šťastná, že mám manžela, ktorý vždy splní moje smiešne požiadavky a posiela mi veľa fotografií. Celá situácia by totiž mohla dopadnú oveľa horšie,“ priznala. Rebecca si uvedomuje, že všetko mohlo dopadnúť s oveľa smutnejším scenárom. „Auto je auto. Davidova noha sa uzdraví a maličký je v poriadku,“ dodala spokojná matka.

Večný problém oteckov

Rebecca sa so svojím súkromím na sociálnych sieťach nepretŕča. Po nehode sa však rozhodla zverejniť príspevok na Facebooku, kde upozornila na dôležitosť správnej inštalácie autosedačiek. Jej slová sa okamžite začali po sociálnej sieti šíriť. Príspevok zdieľalo 33-tisíc užívateľov a doposiaľ si získal 13 tisíc lajkov. Veľa mamičiek v komentároch označilo svojho muža a napísalo im, že tento istý problém so správnym zapínaním majú aj oni. „Zdá sa, že je to bežná situácia, ktorú rieši veľa ľudí,“ povedala Rebecca.

Asociácia Safe Kids Worldwide tvrdí, že správne zabezpečené autosedačky dokážu znížiť riziko úmrtia až o 71 % a zdôrazňujú aj to, čo je dôležité všímať si pri nákupe správnej autosedačky. Podstatné je najmä to, aby sedačka zodpovedala veľkosti a veku dieťaťa. Rebecca nie je jedinou matkou, ktorá sa snaží niečo nezanedbať. Netvári sa, že všetko ovláda a vie. Je však úprimne rada, že aj vďaka jej výmyslu s pravidelnými posielaním fotografií, sa jej rodine nič vážne nestalo.