TASR

Dnes o 11:39 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní EURÓPSKA LIGA: Slovan hodlá odčiniť prehru, Trenčín potvrdiť triumf

Belasí budú na Pasienkoch musieť vymazať manko po prehre 1:2 na pôde maltského FC Balzan, Trenčania si z ihriska poľského Górniku Zabrze priniesli cennú výhru 1:0.

Na snímke tréner Martin Ševela (Slovan). — Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 1. augusta (TASR) - V dvoch odlišných situáciách idú dva slovenské futbalové kluby Slovan Bratislava a AS Trenčín do štvrtkových domácich odviet 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019. "Belasí" budú na Pasienkoch musieť vymazať manko po prehre 1:2 na pôde maltského FC Balzan, Trenčania si z ihriska poľského Górniku Zabrze priniesli cennú výhru 1:0 a v Myjave ju chcú potvrdiť.

Slovan, ktorý v úvodnom predkole vyradil moldavský Milsami Orhei po výhrach 4:2 vonku a 5:0 doma sa na Malťanov naladil domácou ligovou výhrou 3:0 nad Podbrezovou. Pred týždňom proti Balzanu zverenci trénera Martina Ševelu nehrali dobre, hoci mali viac z hry, boli neefektívni. Prehrávali 0:2, ale dokázali streliť dôležitý gól na ihrisku súpera vďaka Vukanovi Savičevičovi. Teraz majú na európskej scéne jediný cieľ, rehabilitovať sa po zlom výkone na Malte a postúpiť do 3. predkola. Tam by ich čakal Rapid Viedeň. "Je dobré, že sme po návrate z Malty už o tri dni hrali ligový zápas. Vďaka jasnému víťazstvu máme v kabíne lepší 'spirit' a nálada je hneď lepšia. Na odvetu proti Balzanu sa budeme pripravovať v lepšej atmosfére. Chápem, že fanúšikovia neboli po prvom zápase spokojní. Snáď sme to aspoň sčasti odčinili víťazstvom nad Podbrezovou. Urobíme všetko, aby boli naši priaznivci šťastní po štvrtkovom zápase s maltským súperom. Na tento zápas sa zodpovedne pripravíme a pôjdeme za postupom," citoval oficiálny web Slovana jeho kapitána Vasila Božikova.

Proti Železiarňam sa gólovo opäť presadil slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý od začiatku sezóny vrátane pohárových zápasov strelil šesť gólov. V nedeľu siahal na hetrik, ale Ševela celý útočný trojzáprah Šporar - Moha - Čavrič stiahol z hry predčasne. "Potreboval som ušetriť niektorých hráčov, čaká nás odveta v Európskej lige," vysvetlil Ševela. Striedanie sa Šporarovi veľmi nepáčilo, slovinský útočník bol namlsaný na hetrik. "Možno by som sa hneval aj ja na jeho mieste. Hráč je v zápase pod emóciami, ja to chápem, ale my nemáme teraz týždeň na to, aby sme sa pripravili na ligu. Čaká nás vo štvrtok dôležitý zápas. Preto som potreboval hráčov šetriť, aj keď to bolo len 7, či 15 minút. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Andraža potrebujeme, je to top kanonier. My tréneri sme tu od toho, aby sme určili, kto bude hrať. Pochopil potom môj zámer a musí to rešpektovať, či to je Šporar, alebo niekto iný," povedal Ševela.

O triumfe Trenčína v prvom súboji v Poľsku rozhodol gól Philipa Azanga v 39. minúte. AS ale ligová generálka na odvetu s Górnikom nevyšla podľa predstáv. V prechodnom domove v Myjave prehral s Ružomberkom 1:4, duel ovplyvnili dve červené karty "domácich". Po stretnutí sa riešili emotívne slová holandského trénera AS Ricarda Moniza na adresu hlavného rozhodcu. Vedenie klubu v oficiálnom vyhlásení prebralo za výroky kouča zodpovednosť, prioritou pre tím je ale už odveta. "Našou prioritou je príprava na najbližší zápas Európskej ligy proti Zabrze. Ďalej sa nebudeme venovať zápasu proti Ružomberku a udalostiam spojeným s týmto stretnutím. Nielen pre Trenčín, ale pre celý náš futbal je úspech na medzinárodnej scéne dôležitý pre imidž celej Fortuna ligy," uviedol klub na oficiálnom webe.

AS v prvom kole prešiel cez čiernohorskú Budučnost Podgorica, v prvom zápase na jej pôde vyhral 2:0, v Myjave remizoval 1:1. V prípade vyradenia Górniku Zabrze sa AS v 3. predkole stretne s holandským Feyenoordom Rotterdam. "Vyhrali sme, no pred odvetou je stále všetko otvorené," uvedomuje si Moniz. "S výsledkom z prvého zápasu vládla spokojnosť. Górnik si ešte poriadne rozoberieme. Ich útočníci hrali dobre pozične a robili nám problémy. Dobre si nabiehali do voľných priestorov. Musíme zlepšiť pozičnú hru a lepšie vykrývať priestor. Musíme byť sebavedomí a do každého zápasu ísť s vierou v seba samého. Vieme, že sme dobrý tím a vieme hrať dobre. Musíme hrať tak, ako sme hrali v prvom polčase tam," citoval web klubu anglického obrancu Jamesa Lawrencea.