ANALÝZA: Najdlhšie trvá vyplatenie faktúr v elektrotechnickom priemysle

Dôvody sú rôzne, napríklad stúpajúci počet objednávok či zvyšovanie cien surovín.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. augusta (TASR) - Firmy, ktoré podnikajú v elektrotechnickom priemysle, čakajú na vyplatenie faktúr najdlhšie, až 91 dní. Za nimi nasledujú strojárske a stavebné firmy, pri ktorých sa doba úhrady blíži k 90 dňom. Vyplýva to zo štúdie Euler Hermes "Payment Behavior", ktorá vychádza z údajov 25.000 spoločností z 36 krajín.

Riziká vznikajúce z omeškania alebo nesplatenia faktúr riešia podnikatelia rôznymi spôsobmi. Pri splácaní faktúr sú medzi odvetviami obrovské rozdiely. V niektorých sa čaká na peniaze tri mesiace, v iných menej ako mesiac. Najdlhšie lehoty sú okrem elektrotechnického aj vo farmaceutickom či chemickom priemysle. Dôvody sú rôzne, napríklad stúpajúci počet objednávok či zvyšovanie cien surovín.

V porovnaní s minulým rokom sa úhrady faktúr najviac natiahli v letectve (na súčasných 72 dní) a v automobilovom priemysle (takisto na 72 dní). Celkový priemer za všetky sledované odvetvia je pritom nižší, splatenie faktúr trvá 66 dní.

"Najdlhšie sa čaká v odvetviach, kde je dlhý výrobný proces a najkratšie v tých, ktoré sú blízko ku konečnému spotrebiteľovi," tvrdí Peter Mucina, country manager zo spoločnosti Euler Hermes.

Štúdia ukázala aj odvetvia, v ktorých sa na úhrady faktúr čaká najkratšie. Je to najmä retail s lehotou 28 dní či stravovanie so 46 dňami. V porovnaní s minulými rokmi sú tieto odvetvia stabilné a úhrady sa v nich nepredlžujú. Za približne dva mesiace sa k peniazom dostanú aj firmy v papierenskom priemysle, no vplyvom nárastu online predaja sa to v tomto odvetví môže postupne zhoršiť.

S dlhými lehotami sa firmy snažia vyrovnávať rôznymi spôsobmi. Napríklad si vytvárajú samostatné oddelenia, ktoré sledujú pohľadávky a obchodným partnerom sa priebežne pripomínajú. Alebo, ak ide o väčšie podniky, si na to objednávajú externé posily.

"Trendom je tiež poistenie pohľadávok, ktoré stále viac využívajú firmy rôznych veľkostí aj na Slovensku. Spočíva v tom, že poisťovňa im v rámci poistného krytia chráni všetky ich poistiteľné pohľadávky," uzatvára Mucina.

