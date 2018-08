Kristína Jurzová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Týchto 10 piesní vám zaručene zlepší náladu, tvrdia vedci

Povinne pustiť a verte či nie, dobrú náladu budete mať zaručenú v práci, doma, jednoducho kdekoľvek.

Záber zo skladby Happy od Pharrella Williamsa, ktorá sa natáčala vo Vysokých Tatrách. — Foto: reprofoto YouTube

BRATISLAVA 1. augusta (Dobré noviny) - Že má hudba na naše duševno veľký vplyv, je vec dávno známa. Či už pozitívny, alebo negatívny. A štúdia odhaľuje 10 piesní, ktoré v nás vyvolávajú najväčšie šťastie.

Za skvelým objavom stojí doktor Jacob Jolij z univerzity v holandskom Groningene. Jeho tím odborníkov zistil, že hudba spôsobuje aktivitu v mozgových okruhoch spojených s fyzickými reakciami, ako je potenie, sexuálne vzrušenie či „mráz na chrbte“.

Aj proti bolesti

Podľa štatistík napríklad až 75 percent populácie v Spojenom kráľovstve používa hudbu na zlepšenie nálady a 54 percent ju používa ako motiváciu.

Hudba teda môže navodiť relaxáciu, pocit melanchólie, ale aj vyvolať príliv energie či spôsobiť doslova eufóriu šťastia. Môžu za to endorfíny a dopamín, ktoré sa produkujú v ľudskom tele a generujú pocity radosti a všeobecného blahobytu.

Endorfíny sú neuropeptidy (malé proteínové reťazce), ktoré sa uvoľňujú cez miechu a krvný obeh. Majú za úlohu vytvárať pocity pohody, pretože bojujú proti nepohodliu a znižujú aj bolestivé pocity.

Zaujímavosťou pritom je, že endorfíny sa aktivujú vždy, keď vykonávame akúkoľvek činnosť, ktorá stimuluje naše zmysly, ako je napríklad počúvanie hudby. Ale nielen to. Hudba ovplyvňuje aj spôsob, akým sa endorfíny správajú. To je dokonca dôvod, prečo sa niektoré piesne používajú ako forma terapie, čo je dnes známe ako muzikoterapia.

Okamžitý pozitívny vplyv

Britský denník Daily Mail zverejnil štúdiu, obsahujúcu 10 najlepších popových piesní za posledných 50 rokov, ktoré majú takmer okamžite pozitívny vplyv na našu náladu.

Experti skúmali stovky piesní za posledné polstoročie a zostavili zoznam najlepších z nich. Skladby analyzovali na základe rovnice, ktorá dokazuje pocit blahobytu. Do úvahy brali niekoľko vedecky merateľných parametrov, ako je text, tempo za minútu a jeho špeciálny kľúč.

Autor štúdie porovnal údaje, ktoré získal počas svojho výskumu respondetov zo Spojeného kráľovstva.

„Pocit z piesne je veľmi osobitý. Hudba je úzko spätá s pamäťou a emóciami a tieto faktory rozhodne určujú, či nám pieseň vyvolá dobrú náladu alebo nie,“ povedal Jolij.

„Existujú niektoré kľúčové kritériá, ktoré skladatelia chcú vytvoriť pre pocit dobrej piesne, ako sú texty, hudobný kľúč a tempo, plus rýchlosť 150 úderov za minútu,“ vysvetlil. „Kombinácia týchto troch ingrediencií nám umožňuje vytvoriť vzorec pre pieseň, aby sme sa cítili dobre.“

Toto je zoznam 10 skladieb, ktoré majú pozitívny vplyv na naše správanie:

1. Don’t Stop Me Now - Queen

2. Dancing Queen - Abba

3. Good Vibrations - The Beach Boys

4. Uptown Girl - Billy Joel

5. Eye of the Tiger - Survivor

6. I’m a Believer - The Monkeys

7. Girls Just Wanna Have Fun - Cyndi Lauper

8. Livin’ on a Prayer - Jon Bon Jovi

9. I Will Survive - Gloria Gaynor

10. Walking on Sunshine - Katrina & The Waves

Okrem týchto najlepších 10 skladieb bol však vytvorený aj špeciálny zoznam top skladieb každého desaťročia, vďaka ktorým sa budete cítiť lepšie:

2010 - Happy - Pharrell Williams

2000 – Dancing in the Moonlight - Toploader

1990 – Let Me Entertain You - Robbie Williams

1980 – Uptown Girl - Billy Joel

1970 – Don’t Stop Me Now - Queen

1960 – Good Vibrations - Queen