Slovenské pohľady si pripomínajú augustové udalosti spred 50 rokov

Autormi umenovedných štúdií sú Andrijan Turan (Muž, čo srdcom dobyl Ameriku) o režisérovi Milošovi Formanovi) a Ľubomír Podušel (Sám a čas) o sochárovi a medailérovi Mariánovi Polomskom.

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vstupným materiálom letného dvojčísla (7-8) literárneho časopisu Slovenské pohľady je úvaha Dušana Kerného „Svet nových cudzích slov“, v ktorej pripomína, že udalosti roku 1968 boli súčasťou demokratizačného pohybu nielen u nás, ale v celej Európe i ďaleko za jej kontinentálnymi hranicami.

Na úvodník tematicky nadväzuje spomienkovo-úvahová esej Antona Hykischa „Zázračných sedem augustových dní“.

Literárnovedné štúdie napísali - Eva Fordinálová (Naše národné poklady) o vzniku a pôsobení piesne Nitra milá, Nitra), Juraj Bakoš (Zemianski veršovníci slovenskí) o prvých slovenských vzdelancoch, čo tvorili verše v rodnej reči, Pavol Parenička (Vlček ho nazval škovránkom z Tatier) o slovenských motívoch a inšpiráciách v tvorbe českého básnika Adolfa Heyduka), Ján Bábik (Tragický osud Viery Markovičovej-Zátureckej) o živote a literárnom diele dramatičky, Kristína Krajanová (Ivkova biela mať) o najznámejšom diele prozaika Jána Bodenka, Ján Kačala (Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov) tentoraz o Eugenovi Jónovi, Matúš Kučera (V Jánošíkovi akoby kus národnej povahy) a Michal Babiak (Mučajiho poézia medzi pólmi) o tvorbe slovenského básnika z Vojvodiny. Spresňujúcu biografickú poznámku k životu a dielu predčasne zosnulého prozaika Ján Červeňa pod názvom Jankove lásky napísal jeho brat Ivan.

Historickú štúdiu Zabudnuté tajomstvá cisára Jozefa II. napísal Milan Augustín.

Dokumentárnu hodnotu má publikácia dramatického textu amerického Slováka Matúša Zahatlana „Prostonárodnie“, čo je kompozícia viacerých motívov Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí, tak ako ju uvádzali naši krajania v Amerike. Text na publikovanie pripravil Andrej Ferko.

Pôvodná próza je zastúpená poviedkami Ladislava Hrubého (Nekrvavá svadba), Viery Švenkovej (Pustokvet) a Jaroslava Klusa (Tieňohra). Malý pohľad do tvorby súčasných zahraničných autorov vytvára poviedka poľského prozaika S. Przybyszewského „V tom slzavom údolí“ v preklade Ľudovíta Kissa a poviedky rakúskych autorov E. Matla „ Obraz“ a L. Hnideka „Arboris mutantum“ v preklade Márie Bátorovej.

K žánru literatúry faktu môžeme zaradiť spomienkové črty Jána Čomaja (Heslo v zápisníku: Prešov, august 68), Slava Kalného (Maratónec) a Milana Vároša (Posvätné artefakty už nie sú v zdecimovanom Tibete).

Poéziu reprezentujú ukážky z tvorby Mariána Grupača, Milana Richtera, Hany Koškovej, Zuny Chmúrnej, Tamary Pribišovej a poetické epigramy Františka Rojčeka.

Ľuba Šajdová opäť siahla do svojho rozhlasového archívu a pod názvom „Ono by to malo ľuďom svietiť“ literárne spracovala retrorozhovor so sochárom Teodorom Baníkom, dlhoročným priateľom Alexandra Dubčeka.

Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Bohuša Bodacza na nový román Petra Holku „Ohyb rieky“.

Spoločenská rubrika pripomína životné jubileá týchto osobností - Eva Kristínová (90), Milan Križo (90), Ján Jurčo (85), Ivan Kamenec (80) a Jozef Šelepc (80).