TASR

Dnes o 10:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na košickom Luníku IX sa začína letná akadémia

Prvý deň akadémie je venovaný diskusii o voľnom čase a jeho rozumnom využívaní.

Ilustračné foto. — Foto: FOTO TASR/František Iván

Košice 1. augusta (TASR) – Letná akadémia na Deviatke vstupuje do svojho druhého ročníka. V stredu sa po minuloročnom úspechu začína ďalší program v rámci projektu ETP Slovensko - Budujeme nádej na Luníku IX. Akadémia potrvá do štvrtka 9. augusta s prestávkou počas víkendových dní. Informovala o tom Beáta Hybačková z neziskovej organizácie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj.

Ako povedala koordinátorka projektov na Luníku IX Anna Lemesányiová, prvý deň akadémie, ktorý sa začne v stredu o 14.00 h, je venovaný diskusii o voľnom čase a jeho rozumnom využívaní. Počas nasledujúcich dní príde medzi deti najlepší učiteľ tohto roku, nositeľ ceny Zlatý Amos 2018, Košičan Ján Gáll. „Pôjdeme do mesta s deťmi, do Košíc. Ono sa to možno zdá, že je to nezaujímavé, ale tie deti z Luníka IX sa často boja chodiť do mesta. Oni sa na tú majoritu pozerajú s akýmsi rešpektom. Je celkom dôležité zobrať ich do mesta, ukázať im, že také isté deti ako vy sa tu pohybujú, normálne tu fungujú,“ dodala s tým, že so sprievodcom Milanom Kolcunom si urobia potulky po meste, pôjdu tiež k hrnčiarovi a deti si budú môcť z hliny niečo vymodelovať.

Pripomenula tiež, že okrem iného navštívia aj Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho a stretnú sa tiež s osobnosťami z médií či spisovateľkou. „Prídu k nám aj rómske deti – speváci a tanečný krúžok. Tam ide naozaj o to, že budú príkladom pre tie naše deti, že aha, keď sa budete dobre učiť, môžete dokázať to, čo my,“ vysvetlila s tým, že akadémia má mať motivačný charakter. „Zlatým klincom akadémie bude posledný deň (9.8.) návšteva Opálových baní Dubník,“ dodala Lemesányiová.

Do Letnej akadémie na Deviatke sa dosiaľ prihlásilo 20 detí z celého sídliska Luník IX, ďalší záujemcovia podľa Hybačkovej ešte pribúdajú.