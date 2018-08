TASR

EURÓPSKA LIGA: FC DAC čaká náročná, no nie nemožná úloha

Na pôde Dinama Minsk budú futbalisti FC DAC v odvete doháňať manko 1:3 z domáceho úvodného merania síl.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sú v najzložitejšej situácii spomedzi troch fortunaligových účastníkov 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019. Na pôde Dinama Minsk budú v odvete doháňať manko 1:3 z domáceho úvodného merania síl. Stretnutie na Národnom olympijskom štadióne Dinamo sa odohrá vo štvrtok od 18.00 SELČ.

AS Trenčín zvíťazil v prvom zápase na ihrisku poľského Górnika Zabrze 1:0. ŠK Slovan Bratislava síce prehral na Malte s FC Balzan 1:2, ale stratu sa pokúsi zmazať na vlastnom trávniku a stále je favorit dvojzápasu. Dunajská Streda môže pomýšľať na postup, pokiaľ vsieti v bieloruskej metropole minimálne tri góly. "Dáme si dobrý zápas, budeme sa koncentrovať vzadu, aby sme nedostali gól. Dúfam, že vpredu strelíme viac gólov ako doma. Vo Fortuna lige sa nám darilo, strelili sme štyri góly, ale jeden sme aj dostali. Teraz máme dobrú náladu a atmosféru, dúfame, že si užijeme duel a zostane nám v spomienkach. Nikdy sa nevie, možno po 90 minútach pôjdeme ďalej," povedal kapitán Marin Ljubičič pre TASR.

"Urobíme všetko, aby sme viackrát skórovali, a aby sme nedostali ani jeden gól, ale bude to ťažké," uvedomoval si už po prvom súboji útočník Erik Pačinda. Ten navyše nedohral nedeľné stretnutie druhého kola Fortuna ligy s MFK Zemplín Michalovce pre problémy s chrbtom. Istá je neúčasť ľavého obrancu Milana Šimčáka, ktorý videl minulý týždeň červenú kartu po dvoch žltých v prvom polčase.

Zverenci Nemca Petra Hyballu sa namotivovali suverénnym domácim víťazstvom nad Michalovcami 4:1. Rovnako ako Slovan majú po dvoch kolách FL na konte šesť bodov. Do Minska zamierili v stredu predpoludním, večer mali na programe oficiálny predzápasový tréning. "Odchádzame v dobrej nálade, ktorú sme si spravili proti Michalovciam. Za päť minút sme dali tri góly a veríme, že sa nám to môže podariť aj v Minsku. Ideme tam spraviť všetko pre postup. Dinamo má skúsenosti, ale ťažké prvé stretnutie je už za nami, pozeráme sa na najbližší zápas. Keď sa dostaneme do menších či väčších šancí, treba ich využiť. A prvom rade je neinkasovať," dodal stredopoliar Christán Herc. Pre šance DAC bude dôležité, akou efektivitou sa bude prezentovať útočník Vakoun Issouf Bayo, ktorý zaťažil konto Michaloviec dvoma gólmi, ale v úvodnom stretnutí s Minskom zahodil za nerozhodného stavu obrovskú príležitosť.

Zopakovaním víkendového výsledku by sa Dunajská Streda prebojovala do tretieho predkola, v ktorom už čaká ruský Zenit Petrohrad so slovenským reprezentantom Róbertom Makom. Prvé duely sa uskutočnia 9. augusta, odvety 16. augusta. "Bolo by krásne hrať proti Zenitu doma i vonku, ale teraz nás zaujíma iba Minsk," zdôraznil Herc pre TASR. Štvrtkovú konfrontáciu povedú rozhodcovia z Fínska na čele s hlavným arbitrom Anttim Munukkom.