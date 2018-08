Dominika Dobrocká

Súrodenci po rokoch zistili, že sú nevlastní. Brat následne nechal sestre odkaz, ktorý dojal svet

Brat a sestra sa po rokoch dozvedeli nečakanú správu o ich vzťahu. Výsledkom bol dojímavý list.

HOUSTON 4. augusta - Súrodenecké puto je jedno z najsilnejších. Len ťažko sa o tom dá pochybovať a dosvedčia to milióny ľudí, ktorí svoje detstvo strávili nielen hádkami, bitkami, no najmä hrami so súrodencom. Keď spolu prežijete tieto krásne aj „náročné“ chvíle a roky s vedomím, že ste si najbližší, nerozdelí vás len tak niečo. Nečakané prekvapenie postretlo aj súrodencov, 18-ročnú Pamelu Laru a jej o rok mladšieho brata Jareda Escamilla. Po rokoch sa totiž dozvedeli, že sú nevlastní súrodenci. Pre dospievajúceho chlapca to bol šok, no on mal v situácii jasno. Svojej sestre napísal list, v ktorom vysvetľuje svoj postoj k tejto skutočnosti.

Pamela odkaz od brata našla po príchode domov. „Len som ti chcel povedať, ako veľmi ťa ľúbim. Je mi jedno, čo ľudia hovoria. Navždy budeš moja sestra, moja pokrvná sestra. Si to najlepšie, čo ma mohlo v živote stretnúť. Ľúbim ťa z celého svojho srdca. Ďakujem, že mi pomáhaš v ťažkých chvíľach a ďakujem aj za to, že ma vedieš správnou cestou. Budem tu vždy pre teba, tak ako si tu bola ty vždy pre mňa. S láskou tvoj otravný brat,“ zneli úprimné slová 17-ročného Jareda. Pamelu pochopiteľne silný odkaz dojal a podelila sa oň na sociálnej sieti. Nezabudla okrem listu odfotografovať aj občerstvenie, ktoré jej brat pri liste nechal. Dôkazom, že sa o seba zaujímajú je aj to, že Jared presne vie, že jeho sestra obľubuje Coca-Colu, ramen a keksíky.

Príspevok sa na sociálnej sieti okamžite stal hitom. Ľuďom sa páčil a nejednému určite ušla aj slzička. Mnoho ľudí si neodpustilo aj komentár, ktorý pozitívne hodnotil silný súrodenecký vzťah. Na druhej strane tento list ukázal mnohým iným nevlastným súrodencom, že nie je hanba o tom rozprávať nahlas. „Keď som zistil, že môj starší brat nie je mojím bratom, povedal som si: Myslel som, že je iný. Mám ho však stále rovnako rád,“ napísal jeden z užívateľov. Pamela priznala, že táto skutočnosť ich nerozdelila. Naopak, ich vzťah je podľa jej slov ešte silnejší. „Napriek všetkému si myslím, že krv nedefinuje rodinu. Nikdy som nepocítila žiadny rozdiel,“ dodala na záver Pamela.