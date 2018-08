Dominika Dobrocká

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Maďar sa prezliekol za slimáka a pretekal sa s vlakom, aby dokázal, ako pomaly jazdí. S prehľadom zvíťazil

Maďarský aktivista bizarným spôsobom poukázal na katastrofálnu situáciu železničných tratí.

— Foto: Repro foto YouTube

DEBRECÍN 1. augusta - Na prvý pohľad sa môže nápad aktivistickej skupiny Mátészalkaleaks zdať bláznivý, avšak nie je bez myšlienky. Aktivisti sa totiž rozhodli poukázať na problém týkajúci sa vlakového spojenia medzi mestom Debrecín a mestom Mátészalka. Úsek dlhý 78 km totiž vlak prekoná za 1 hodinu a 49 minút, čo je naozaj veľmi pomaly. Aby si konečne problém niekto všimol, člen skupiny aktivistov sa prezliekol za slimáka a postavil sa do súboju proti železnému kolosu. Kostým pomalého slimáka mal odzrkadliť pomalé tempo vlaku. Keď už človek predbehne normálnym bežeckým tempom vlak, to už je na uvážení, či je všetko s kostolným poriadkom.

Za všetko môže zlá kvalita trate

Vlaky tu jazdia pomaly pre zlú kvalitu trate. Debrecín je pritom druhé najväčšie mesto v Maďarsku a ľudia sem z mesta Mátészalka pravidelne dochádzajú. Miestna vláda podľa informácií denníka Euronews prisľúbila, že v rokoch 2020-2021 bude zrekonštruovaných len 26 km železničnej trate. Aktivisti však nesúhlasia a nemyslia si, že by tento krok mal nejakým zásadným spôsobom pomôcť. Žiadajú, aby do roku 2021 boli opravené aj ostatné časti trate. Maďarská železničná spoločnosť uviedla, že vlak medzi týmito dvoma mestami dokáže ísť maximálnou rýchlosťou 60 km/h, pričom na troch úsekoch musí spomaliť až na 40 km/h. Aktivista Levente Lintényi uviedol, že kompletná rekonštrukcia trate a následné navýšenie rýchlosti vlaku na 80 km/h, by mohli dobu jazdy znížiť len na hodinu.

Video, na ktorom sa koná závod „muža-slimáka“ a vlaku obletela nielen maďarské, ale aj svetové média. Zábery sú vtipné, no zároveň sa nad nimi človek zamyslí. Muž totiž vlak porazil na plnej čiare.