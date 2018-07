TASR

Budapešť bude dejiskom festivalu pripomínajúceho Leonarda Cohena

Najväčší Cohenovi fanúšikovia sa už tradične každoročne stretávajú na gréckom ostrove Hydra, na ktorom umelec strávil od 60. rokov desaťročie a na ktorý sa pravidelne vracal aj neskôr.

Leonard Cohen. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Budapešť 31. júla (TASR) - Približne 150 obdivovateľov tvorby kanadského pesničkára Leonarda Cohena z viac ako 20 krajín sveta zavíta v prvý augustový víkend do Budapešti, aby si tam počas trojdňového festivalu pripomenuli legendárneho umelca, ktorý na sklonku kariéry vystúpil aj v Bratislave.

Informovala o tom v utorok tlačová agentúra MTI s odvolaním s na organizátorov z Budapest Jazz Clubu, ktorý bude dejiskom podujatia.

Podobné stretnutia, ktoré sa konajú s dvojročnou periodicitou, majú už svoju tradíciu, v tomto roku sa uskutoční ich 11. vydanie.

Leonard Cohen (1934-2016) bol všestranným umelcom, nielen skladateľom a spevákom, ale aj spisovateľom, básnikom a maliarom.

Rodákovi z Montrealu vyšiel v roku 1967 debutový album Songs of Leonard Cohen folkových piesní, ktorý sa stal začiatkom pre jeho desaťročia trvajúcu mimoriadne úspešnú kariéru. Tú uzavrelo iba tri týždne pred Cohenovým úmrtím vydanie jeho ostatného albumu You Want It Darker.

Muž, ktorého ocenili Cohen okrem iného Cenou princa Astúrskeho v kategórii literatúra, Cenou nemeckej kritiky za celoživotné hudobné dielo, bol členom Rokenrolovej siene slávy od roku 2008 i členom Kanadskej hudobnej siene slávy od roku 2006. In memoriam mu udelili aj prestížnu cenu Grammy.

Medzi najväčšie Cohenove hity patria napríklad Suzanne, So Long, Marianne, Hallelujah, I'm Your Man, či Take This Waltz.