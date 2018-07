TASR

Topoľčianska pôrodnica je podľa mamičiek najlepšou v kraji

V topoľčianskej nemocnici sa minulý rok narodilo 536 detí.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Topoľčany 31. júla (TASR) - Pôrodnica v Nemocnici Svet zdravia Topoľčany je podľa mamičiek najlepšou pôrodnicou v Nitrianskom kraji. V prieskume, ktorý pripravil Health Policy Institute v spolupráci s portálom www.rodinka.sk, získala v hodnotení 88,6 percenta.

„V októbri minulého roku sa nám podarilo v novovytvorených priestoroch rozbehnúť predpôrodnú prípravu, ktorú vedie certifikovaná pôrodná asistentka. Mamičky si môžu spolu so zdravotníckym personálom pred pôrodom vytvoriť svoj individuálny pôrodný plán. Rodičkám ponúkame alternatívne polohy pri pôrode či pôrod do vody. Aj to zrejme prispelo k pozitívnemu hodnoteniu,“ reagoval riaditeľ nemocnice Viktor Dudáš.

V topoľčianskej nemocnici sa minulý rok narodilo 536 detí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom si pôrodnica udržala svoje čísla pôrodnosti, v roku 2016 sa v nej uskutočnilo 526 pôrodov. Najčastejšími dievčenskými menami, ktoré rodičia dávali svojim novorodencom, boli Laura, Nela a Nina. U chlapcov dominovali mená Samuel, Tomáš a Tobias.

Slovenské pôrodnice hodnotilo na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk od minuloročného augusta do konca mája tohto roka takmer 3000 mamičiek, ktoré odpovedali na 14 otázok. Hodnotili predpôrodnú prípravu, súkromie počas pôrodu, ochotu personálu reagovať na ich potreby, možnosť blízkej osoby pri pôrode, vybavenie oddelenia, odbornosť personálu i následnú starostlivosť o bábätko.