Dnes o 17:47 čítanie na menej ako minútu Jágr sa opäť zranil. Pripustil, že ho čaká posledná sezóna

Štyridsaťšesťročný legendárny krídelník má problémy so slabinami a chrbtom.

Na archívnej snímke Jaromír Jágr. — Foto: TASR/AP

Praha 31. júla (TASR) - Český hokejový veterán Jaromír Jágr sa v príprave na novú sezónu, ktorú by mal odohrať v druhej najvyššej súťaži v drese Kladna, zranil a pripustil, že má pred sebou asi posledný ročník v kariére. Štyridsaťšesťročný legendárny krídelník má problémy so slabinami a chrbtom.

"Posledný týždeň som bol na ľade a trochu som sa zranil," povedal Jágr podľa webu isport.blesk.cz počas fotenia pre program Top Star. "Začali ma bolieť trochu slabiny a chrbát. V mojom veku sa už stále niečo stane. Ale bude to v poriadku," upokojil fanúšikov.

Času na liečbu má olympijský víťaz z Nagana relatívne dosť, pretože 1. liga štartuje 8. septembra. O Jágrove služby má záujem aj extraligový Třinec. Najvyššia súťaž sa začne ešte o týždeň neskôr. Jágr viackrát povedal, že chce aktívne hrať až do päťdesiatky, ale teraz pripustil, že sa blíži koniec. "Podľa mňa to bude moja posledná sezóna. Dúfam, že ju dokončím, tak chcem dať do toho maximum," dodal na záver.