TASR

Dnes o 14:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Džudista Randl zhodil, olympijskú kvalifikáciu zažije v 90-ke

Randl dostal v kariére nový impulz a spolu s trénerom Marekom Matuszekom sa už chystajú na ďalšie výzvy.

Milan Randl, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - Turnaj Grand Prix v Záhrebe bol pre slovenského džudistu Milana Randla v kariére prelomový. Vrátil sa do svojej pôvodnej hmotnosti, opustil stovku a v 90-ke sa cítil výborne. Obsadil 7. mieste, no nechýbalo veľa, aby skončil oveľa vyššie.

"Už som sa pevne rozhodol, celú olympijskú kvalifikáciu na Tokio pôjdem v deväťdesiatke," ozval sa zo sústredenia v slovinskej Izole. "Hneď po neúspešných majstrovstvá Európy v Tel Avive som si povedal, že takto to ďalej ísť nemôže. Vôbec som si nevedel predstaviť, kadiaľ sa v turnajovom pavúku pretlačiť. Dostal som tam jednoducho preplesk a musel som si v hlave všetko usporiadať."

Nasledovala svadba, dovolenka a už s čistou hlavou sa sústredil na to hlavné, zmestiť sa do deväťdesiatky, čo po dvoch rokoch naberania hmotnosti v stovke nebolo jednoduché. "Čakal na mňa akýsi spätný chod, striasť zo seba prebytočné kilá. Úplne som obmedzil sacharidy, nejedol ryžu, zemiaky, uprednostnil mäso a zeleninu, pil veľa vody. Váha mi klesla na 95, 96 kíl a telo si pomaly zvykalo. Prvý štart som absolvoval v deväťdesiatke na Interlige, kde mi však pomohla aj dvojkilová tolerancia. Teraz pred Záhrebom som zhadzoval šesť kíl. Nie je to maličkosť, ale ak máte osvedčený systém, a ten mám, tak to dokážete. Výsledok sa dostavil, už dávno som na tak významnom turnaji ako Grand Prix nevyhral tri zápasy. Je pravda, že po nich, vrátane tých dvoch prehratých, som sa cítil akoby cezo mňa prešiel tank, no na druhej strane som sa utvrdil, že som sa rozhodol správne."

Deväťdesiatka sa vzhľadom na súperov po dvoch rokoch zmenila. "Pribudlo veľa nových tvárí a ja som zo svojich súperov poznal len jediného, Azerbajdžanca Mehdijeva. Iných som sa nikdy na tatami nechytil, a vidíte, takmer som vo štvrťfinále zdolal majstra sveta a vicemajstra Európy Srba Majdova."

Randl dostal v kariére nový impulz a spolu s trénerom Marekom Matuszekom sa už chystajú na ďalšie výzvy. "Teraz v Izole potrénujeme až do nedele, zišli sa tu výborní borci, mnohí sem pricestovali priamo z turnaja v Záhrebe. Doma strávim zo dva dni a hneď vyrazíme na ďalší turnaj Grand Prix do Budapešti."

Matuszek spomenul z minulosti aj svoju cestu v kariére, ktorá sa v mnohom podobá na Milanovu. "Tiež som prešiel o kategóriu vyššie do 66-ky a vydržal v nej dva roky. Pred olympiádou v Sydney som sa však opäť do šesťdesiatky vrátil. Sám som si povedal, že mám v nej väčšiu šancu. Takáto zmena pomôže, telo je oddýchnuté a môžete si viac dovoliť."

Tréner reprezentácie Ján Gregor ráta v olympijskej kvalifikácii s päticou, ktorá štartovala aj v Záhrebe. "Uvidíme ešte, či sa k nim pridá niekto z mladých, do Budapešti na GP sa k nám pripojí snaživý Fízeľ v -100."

Rozhodnutie Randla vrátiť sa do 90-ky Gregor schvaľuje. "Síce dosť zhadzuje, no je natoľko skúsený borec, so sebadisciplínou, že to určite zvládne. Turnaj v Záhrebe ukázal, že oproti konkurencii veľa nestráca. Dokonca aj s majstrom sveta Srbom Majdovom sa neprejavil žiaden rozdiel, a pritom si Srb zvykol valcovať konkurenciu. Škoda, že sa k Milanovi nepripojil už žiaden náš borec, Matej Poliak prehral nešťastne s tohtoročným majstrom Európy Slovincom Gombocom, no od Petra Žilku som čakal väčšiu dravosť, takto sa jednoducho nedá vyhrávať. Možno je aj dobré, že dostali tak trochu po prstoch a budú viac zaberať. Treba len pripomenúť, že od aprílových majstrovstiev Európy v Tel Avive prakticky nikde neštartovali a treba sa ešte vyzápasiť. Do svetového šampionátu nám zostávajú dva mesiace a mali by sme dovtedy všetko stihnúť."