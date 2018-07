TASR

Slovak Lines by chcel zamestnávať viac žien vodičiek

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 31. júla (TASR) - Autobusový prepravca Slovak Lines, zabezpečujúci i prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, by chcel do radov svojich vodičov získať viac žien. Spoločnosť to uviedla aj v súvislosti s utorňajším náborovým dňom.

"Momentálne zamestnávame celkovo 382 vodičov, z toho sú tri ženy. Veľmi radi by sme však zvýšili ich počet," potvrdila TASR hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová. Okrem faktu, že práca vodiča, resp. vodičky už nie je v súčasnosti taká fyzicky náročná ako kedysi a v rámci prímestskej dopravy nie je potrebná ani manipulácia s batožinou, potenciálne záujemkyne môžu podľa Vozárovej presvedčiť zaujímavé mzdové podmienky. Spoločnosť uvádza, že mzda vodiča sa pohybuje aj s nadčasmi od 1500 eur brutto.

Na rozdiel od Dopravného podniku Bratislava (DPB), ktorý priznáva, že mu chýbajú vodiči, Slovak Lines deklaruje, že pre zabezpečenie prepravy na súčasných linkách má vodičov dostatok. Rozšírenie stavu však tiež musí riešiť. „Koncom leta v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Bratislavskou Integrovanou dopravou (BID) upravujeme a rozširujeme ponuku spojov. Preto v krátkom čase potrebujeme prijať niekoľko desiatok nových vodičov autobusov a tiež niekoľko nových servisných automechanikov," uviedla Vozárová.

Dopravca zatiaľ hľadá záujemcov na Slovensku. "Vzhľadom na to, že naši vodiči s cestujúcimi pravidelne komunikujú, hľadáme v prvom rade "domácich" vodičov, resp. vodičov, ktorí na Slovensku žijú a komunikujú v slovenskom jazyku," informovala hovorkyňa. Nevylúčila však, že aj Slovak Lines bude musieť v budúcnosti pristúpiť k snahe angažovať šoférov zo zahraničia, poukazuje v tejto súvislosti na dlhodobý trend poklesu vodičov, spôsobený odchodom staršej generácie do dôchodku a menším záujmom o toto povolanie medzi mladými.

"Chceme však veriť, že už v blízkom čase sa rozvinie nový spôsob vzdelávania vodičov aj s náležitou praxou," povedala Vozárová. "V súčasnosti suplujeme vzdelávanie v tomto odbore a vychovávame si nových vodičov prostredníctvom autoškoly Slovak Lines, ktorý umožňuje záujemcovi bez potrebného vodičského oprávnenia skupiny D, túto podmienku splniť," dodala.