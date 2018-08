Dominika Dobrocká

Muž nosí každý deň fotku svojej zosnulej ženy na miesto, kde sa spoznali. Aby si mohli spolu užiť výhľad

So svojou ženou prežil šťastné manželstvo plné lásky. Po jej smrti jej zostal verný.

FORMIA 5. augusta - Sľúbili si lásku navždy a 70-ročný Giuseppe Giordano tento sľub zobral naozaj vážne. Jeho manželka Ida ho totiž navždy opustila pred siedmimi rokmi, keď prehrala boj s chorobou. Muž jej však zostal verný a dennodenne si pripomína ich spoločnú lásku príchodom na romantické miesto na pláži, kde pred rokmi strávili prvé dni ich vzťahu. Tieto chvíle si však nepripomína sám, vždy totiž so sebou vezme zarámovanú fotografiu svojej milovanej Idy, aby si krásny pohľad vychutnali „spolu“.

Nikto by o krásnom rituáli nevedel, keby nebolo zvedavého majiteľa pizzerie Giorgia Moffa. Ten si v júni Giuseppeho rituál všimol, každý deň ho sledoval a nakoniec aj odfotil. Fotografiu zverejnil na sociálnej sieti. „Pred pár dňami som tohto úžasného človeka nepoznal. Viem len, že určite veľmi miloval a bola to veľká láska. Videl som ho plakať a verím, že muži ako tento sa už nerodia. Veľké objatie drahý priateľ, ste skvelý muž,“ napísal k záberu Giorgio. Keď sa muži dali do reči, Giordano majiteľovi pizzerie vysvetlil, prečo sa na miesto vracia a čo pre neho toto miesto znamená. Smútiaci muž sa za svoje city vôbec nehanbil. To, že si jeho milovanú vzala choroba znáša len veľmi ťažko. „Nedokáže byť bez nej a tak zarámovanú fotografiu nosí všade so sebou. Vždy ju drží pevne ako tú najvzácnejšiu vec,“ prezradil Giorgio.

Príbeh lásky

Giuseppe a Ida sa stretli v roku 1969, keď on mal 16 a ona 17 rokov. Ich rodičia však neboli z ich vzťahu nadšení, keďže dievča vo veľmi mladom veku prvýkrát otehotnelo. Manželstvo uzavreli až o dva roky v roku 1969 a narodili sa im ďalšie dve deti. Spoločným životom kráčali do roku 2011, kedy Ida zomrela. „Videl som ho a som si istý, že to bol veľký príbeh lásky. Pochopil som jeho bolesť a bolo to smutné. Myslím, že každý človek na tomto svete má v určitom okamihu stratiť niekoho veľmi blízkeho,“ priznal Giorgio, ktorý sám navždy stratil svojich dvoch malých bratov a päťmesačného syna. „Každý z nás teda prežíva chvíle obrovského žiaľu. Giuseppe mal odvahu ukázať to,“ dodal na záver.