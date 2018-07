TASR

Dnes o 13:51 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slovenské volejbalistky vstúpili do prípravy na ME do 19 rokov

Tréner Michal Matušov má k dispozícii 16 hráčok.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov začiatkom tohto týždňa odštartovali prípravu na ME tejto vekovej kategórie, ktoré sa v úvode septembra uskutočnia v Albánsku (1. - 9. 9. 2018). Tréner Michal Matušov má k dispozícii 16 hráčok. K trinástke, ktorá vybojovala postup na dvoch kvalifikačných turnajoch, pribudli blokárka Ema Smiešková a smečiarky Karolína Kucserová a Zuzana Konárová.

Matušovove zverenky najskôr čaká dvojtýždňová príprava v Bratislave, neskôr sa presunú do Nitry. Pod Zoborom odohrajú tri prípravné zápasy proti iným účastníčkam ME "19" Poľkám, tieto súboje sú na programe 17. - 19. augusta. Mladé Slovenky si tiež v Brne dvakrát zmerajú sily so seniorkami miestneho extraligistu VK Královo Pole (24. - 25. 8.). Do Albánska sa presunú 30. augusta. Slovenské juniorky počas ostatných troch mesiacov zvládli dva kvalifikačné turnaje: odohrali šesť zápasov a päťkrát zvíťazili. Koncom apríla v Humennom v rámci II. fázy prehrali s favorizovanými Turkyňami (0:3), no výhry nad Španielkami a Chorvátkami (zhodne 3:0) ich posunuli do záverečnej III. fázy kvalifikácie. Koncom júna v meste Samos na rovnomennom gréckom ostrove si postupne poradili s Grékyňami (3:0), favorizovanými Holanďankami (3:2) aj Slovinkami (3:0) a na šampionát postúpili z 1. miesta.

Slovenky už poznajú všetkých piatich súperov v základnej fáze šampionáte v Albánsku, žreb základných skupín sa uskutočnil v máji. Slovensko bude súčasťou II. skupiny v Tirane, v miestnom Olimpik Parku si zmeria sily s Tureckom, Ruskom, Srbskom, Francúzskom a Nemeckom. V I. skupine v Drači figurujú domáce Albánsko, ďalej Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Bielorusko a Holandsko. Dvaja najlepší z každej zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto. Pre tímy na 5. a 6. pozíciách sa šampionát skončí.

Pre Slovensko to je celkovo piata účasť na ME junioriek (U19), štvrtá za ostatných osem rokov (2010, 2012, 2016, 2018). Premiéru Slovenky absolvovali v roku 2004 v domácom prostredí v Prešove a Bardejove, obsadili 9. miesto. V Srbsku 2010 skončili na 6. priečke, o dva roky neskôr v Turecku na 9. pozícii a predvlani v Nitre opäť na 6. mieste.

Širšia 16-členná nominácia slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie do 19 rokov pred septembrovými ME tejto vekovej kategórie v Albánsku (1. - 9. 9. 2018): Nahrávačky: Ella Erteltová (ŠŠK Gymnázium Bilíkova Bratislava), Ema Škrlecová (VK Slávia UK Bratislava), Nicol Kubová (COP Nitra) Smečiarky: Karolína Fričová (VK Slávia UK Bratislava), Bianka Bodnárová (VK EPERIA Prešov), Katrin Trebichavská (MVK Frigolog Nové Mesto nad Váhom), Karolína Kucserová, Zuzana Konárová, Barbora Kupčiová (všetky COP Nitra) Blokárky: Lucia Herdová (VK Slávia UK Bratislava), Laura Beneková, Terézia Hrušecká, Ema Smiešková (všetky ŠŠK Gymnázium Bilíkova Bratislava) Univerzálky: Simona Jelínková (ŠŠK Gymnázium Bilíkova Bratislava), Lenka Kvasnová (VK Slávia UK Bratislava) Libero: Tatiana Bojňanská (COP Nitra) Náhradníčky na telefonické zavolanie: Nahrávačky: Sofia Sivičeková (COP Nitra), Rebeca Sobolovská (VK Slávia UK Bratislava) Smečiarka: Viktória Krajčírová (VK Kúpele Brusno) Libero: Diana Kačerjaková (ŠŠK Gymnázium Bilíkova Bratislava) Realizačný tím: Tréner: Michal Matušov Asistent trénera: Marek Maličký Kondičný tréner: Róbert Ollé Fyzioterapeuti: Dušan Bukovác, Daniela Chymičová Štatistik: Martin Szabó Team manager: Slavomír Huba