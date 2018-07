Dominika Dobrocká

Vo Vietname sprístupnili nový most. Svojou nádherou vyráža dych celému svetu

Atrakcia, aká nemá obdoby. Vo vietnamskom mestečku vyrástol nádherný most.

— Foto: Instagram

DANANG 31. júla - Vietnam láka svojimi krásami čoraz viac návštevníkov. Aj to je dôvod, prečo sa táto krajina snaží byť stále atraktívnejšou. Najnovšie sa turisti mesta Danang môžu tešiť na nezameniteľnú a jedinečnú nádheru v podobe mosta prezývaného „Golden bridge,“.

Dychvyrážajúca atrakcia bola sprístupnená len v júni tohto roka a rozprestiera sa v nadmorskej výške 1 400 m n.m. nad vrchmi Ba Na Hills. Návštevníkom ponúka úžasný výhľad na okolitú krajinu a nezabudnuteľný zážitok. Tam to však ani náhodou nekončí. Turistov totiž priláka aj neobyčajný vzhľad. Zlatá farba lemuje 150 metrov dlhý most, množstvo farebných kvetov teší najmä nežné pohlavie a dve obrovské ruky, ktoré most akoby držali vo vzduchu, fascinujú do nohy každého.

Ruky sú impozantným nástrojom a vyvolávajú obdiv. Na prvý pohľad vyzerajú ako vytesané z kameňa, avšak skutočnosť je iná. „Navrhli sme kostru rúk a pokryli ju oceľovým pletivom,“ prezradil pre portál Boredpanda zástupca spoločnosti TA Landscape Architecture, ktorá most navrhovala. Výstavba impozantného diela trvala približne jeden rok.