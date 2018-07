Kristína Jurzová

1 kačka, 76 káčatiek: Čo nesedí na tejto fotke?

Ornitológovia to považujú za niečo naozaj mimoriadne. Sú však všetky naozaj jej?

— Foto: Facebook/Firenews - news from around the world

DULUTH 31. júla (Dobré noviny) - Tam, kam ide, nasledujú ju. Všetkých 76. Kačica v Minnesote sa stará o viac ako sedemdesiat káčatiek. Pozoruhodnú snímku sa podarilo zachytiť amatérskemu fotografovi divej zveri počas nedávneho výletu k jazeru Bemidji, ktoré sa nachádza asi 150 kilometrov severozápadne od mesta Duluth v americkom štáte Minnesota.

Brent Cizek narazil na mláďatá koncom júna a skupinka ho okamžite zaujala. Vytiahol teda foťák a vznikli prvé snímky Mamy, ako samičku nazval, a jej početnej kačacej rodinky.

Rýchlo sa ponáhľal domov, aby zistil, koľko ich vlastne je. Spočiatku odhadol, že v skupine bolo viac ako 50 mláďat, no na ďalšom výlete k jazeru ich napočítal až 76.

„Nevedel som, že by sa kačica mohla starať o toľko mláďat,“ skonštatoval fotograf Brent Cizek. A snímky ho donútili zamyslieť sa, ako je to vlastne možné. „Ako sa to stalo? Ako sa táto Mama starala o všetky tieto kačice? Vyzerá na fotografii naozaj hrdo a stoicky,“ prezradil v rozhovore pre The New York Times.

Sú všetky jej?

V prírode nie je nič nezvyčajné vidieť kŕdeľ kačíc. Tento druh kačky žije na sladkovodných jazerách a samice môžu podľa Národnej Audubonskej spoločnosti naklásť maximálne tucet vajíčok. Pred rokmi spozorovali dokonca u jednej kačice asi 20 či 30 mláďat. Ale matka so sedemdesiatimi káčatkami?

„Je to mimoriadne,“ skonštatoval Richard O. Prum, ornitológ na Yale University s tým, že nie je biologickou matkou všetkých týchto mláďat.

Odborníci hovoria, že samičky tohto druhu často kladú svoje vajíčka aj do hniezd iných vtákov v snahe rozložiť svoje potomstvo a zvýšiť jeho šance na prežitie. Napriek tomu, aj keby Mama mala „cudzie“ vajíčka v hniezde, podľa ornitológa nedokáže sedieť na toľkých vajciach naraz. „Je nemožné, aby jednotlivec inkuboval 50 vajíčok,“ povedal. „To je naozaj príliš veľa.“

Prečo sa o ne stará?

Niektoré vtáky vrátane obyčajných kačíc či pštrosov majú svoje potomstvo v systéme akejsi dennej starostlivosti, ktorá sa nazýva „detské jasle“, hovoria odborníci. Ide zväčša o jednu samicu, často staršiu, ktorá má skúsenosti s vychovávaním mláďat, prezradil David Rave, manažér oblasti divokej zveri, ktorý dohliada na oblasť Bemidji pre Ministerstvo prírodných zdrojov v Minnesote.

Mnohé samice pri jazere Bemidji podľa neho zvyknú navzájom zdieľať život. Položili vajcia v približne rovnakom čase a tie sa približne narovnako aj vyliahli. Dospelé kačice následne nechajú svoje potomstvo v starostlivosti matriarchálnej samice.

I LOVE THESE BIRDS. pic.twitter.com/mCKJeiYMUh — Brent Cizek (@brentcizekphoto) July 24, 2018

„Bude to taká prababička,“ hovorí s úsmevom Rave, že veľkosť týchto „detských jaslí“ na fotografii je naozaj výnimočná. „Je to veľa,“ skonštatoval. „Zväčša vídam skupiny s 35 až 50 členmi, ale 70 - to sú veľmi veľké jasle.“

Fotograf fotograf Cizek sa niekoľkokrát vrátil späť k jazeru, aby fotografoval kačice, ako rastú. Okolo skupinky videl aj ďalšie dospelé kačice, no keď Mama pláva preč, káčatká ju nasledujú.

„Všetci sú naozaj prekvapení,“ povedal pán Cizek. „Všetci stále hovoria: Je to Mama roka.“