Iveta Bátrnová

Úspech bratov ovplyvnila jednoduchá otázka, ktorú sa ich mama každý deň pýtala

Úspech Bertha a Johna Jacobsovcov ovplyvnila otázka ich mamy — Foto: reprofoto/brigtsideme

HUDSON 31. júla - To, čo človek zažije v detstve, má väčšinou veľký vplyv na celý jeho život. Týchto dvoch bratov dokonca ovplyvnila jedna jednoduchá otázka, ktorú sa ich mama v detstve každý deň pýtala. Dá sa povedať, že nasmerovala ich kroky do konca života.

Za úspech vďačia mame

Ešte v roku 1994 prišli bratia Bert a John Jacobsovci s nápadom, ktorý navždy zmenil ich život, pretože našli svoju cestu, ktorou sa chceli uberať. Rozhodli sa, že budú predávať tričká s dizajnom, ktorý budú sami navrhovať. Tričká by mali medzi ľuďmi šíriť radosť, pretože sú na nich veselé a optimistické nápisy a motívy, ktoré dokážu vyčarovať úsmev na tvári. Ich cieľom je šíriť pozitívne myslenie a dobrú náladu. Kým sa im však podarilo rozbehnúť svoju spoločnosť s príznačným názvom Life is Good (Život je dobrý), museli sa popasovať s ťažkými začiatkami svojho podnikania. Za svoj úspech však vďačia najmä svojej matke Joane.

Na každom dni sa snažia nachádzať to dobré. Foto: reprofoto/lifeisgood

Treba vidieť to dobré

Práve mama týchto dvoch mladých mužov bola tá, ktorá ich naučila vidieť v živote tie dobré veci, bez ohľadu na to, čo sa deje, píše portál Brigtside. A ako rodina spolu veru preskákali aj ťažšie časy. Bert a John boli najmladšími zo šiestich detí. Ešte kým boli na základnej škole, ich rodičia mali autonehodu. Obaja ju našťastie prežili, matka z nej vyviazla s menšími zraneniami, no otec sa zranil viac a po nehode nemohol používať svoju pravú ruku. Veľmi ho to zmenilo a stal sa podráždnejším. Ich matka však stále verila, že napriek všetkým ťažkostiam, čo sa im dejú, je život dobrý. A viedla k tomu aj svojich synov.

Jednoduchá otázka, ktorá zmenila veľa

Každý deň, keď rodina spoločne večerala, mama sa zakaždým opýtala svojich synov jednoduchú otázku: "Aké dobré veci sa dnes stali?" Dokázala tým vždy zmeniť atmosféru v celej miestnosti a všetci zrazu premýšľali, čo najlepšie, najzábavnejšie alebo najbizarnejšie sa im v ten deň stalo. Všetci sa snažili hľadať na každom dni niečo pozitívne. Učila svoje deti, že byť optimistický je voľba, ktorú robíme každý deň a je na nás, ako sa rozhodneme pristupovať k životu. Bert a John toto pravidlo nasledovali počas celého svojho života, až ich to priviedlo k tomu, že chceli optimizmus šíriť medzi ľudí. Jednoduchý a pozitívny návrh tričiek, ktoré niesli posolstvo, že "život je dobrý" si nakoniec získali srdcia ľudí po celom svete. Tvrdia, že život nie je dokonalý ani jednoduchý, ale je dobrý.