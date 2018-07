TASR

Dnes o 10:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA: Zámčanov čaká náročná príprava, Šimun má dvere otvorené

Hokejisti z juhu Slovenska sa v príprave predstavia v ôsmich zápasoch, z toho päťkrát na klziskách súperov. Okrem toho ich čakajú vystúpenia vo Vyšehradskom pohári.

Na archívnej snímke tréner Milan Jančuška. — Foto: TASR/Branislav Račko

Nové Zámky 31. júla (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov v pondelok spoločne vykorčuľovali na ľad, čím odštartovali druhú časť prípravy na novú sezónu. Tréner Milan Jančuška mal na ľade k dispozícii štyroch brankárov a 26 korčuliarov. Chýbali iba Arturs Salija a Radim Hruška.

Hráčov teraz čaká veľmi náročný program. "Pôjdeme do veľkých tréningových dávok, aby sme sa čo najlepšie pripravili na sezónu. Máme dostatok času a dostatok zápasov na to, aby sme vytvorili ideálne obranné dvojice, útočné trojice a celé päťky. Hráči sú z rôznych klubov, potrebujú trochu času, aby si herne sadli," uviedol pre klubový web Jančuška.

Tréner Zámčanov je spokojný so zložením kádra, ale príchod posíl nevylučuje: "Máme ešte priestor na posilnenie kádra, s vedením na tom pracujeme. Chcel by som mať uzavreté mužstvo do dvoch týždňov. Otázka je aj Edo Šimun a to, ako sa mu bude dariť v Slovane. Veľmi mu to prajem, ale ak by mu to náhodou nevyšlo, radi ho privítame naspäť."

Hokejisti z juhu Slovenska sa v príprave predstavia v ôsmich zápasoch, z toho päťkrát na klziskách súperov. Okrem toho ich čakajú vystúpenia vo Vyšehradskom pohári. Nový tréner Jančuška prišiel do tímu po skončení uplynulej sezóny, s mužstvom chce hrať atraktívny hokej: "Novodobý trend je založený na útočnom, celoplošnom hokeji. Chceme hrať takým istým spôsobom, výhodou nám môže byť domáce prostredie, keďže ľad v Nových Zámkoch je o niečo menší ako na ostatných štadiónoch. Verím, že budeme hrať aktívne, útočne a agresívne."

Aktuálny káder Nových Zámkov: Brankári: Samuel Baroš, Andrej Košarišťan, Vladimír Glosár Obrancovia: Peter Ordzovenský, Michal Novák, Peter König, Miroslav Zaťko, Andrej Hatala, Janis Andersons, Samuel Hain, Peter Trávniček, Michal Juraško Útočníci: Henrich Ručkay, Jakub Ručkay, Filip Bajtek, Adreas Štrauch, Adam Zbořil, Tomáš Pospíšil, Radim Hruška, Juraj Jurík, Branislav Fábry, Eduard Šimun (striedavý štart Slovan), Richard Ondrušek, Daniel Rzavský, Sebastián Slávik, Patrik Rogoň, David Videlka, Patrik Janáč (skúška), Tomáš Trnka, Lukáš Maroš