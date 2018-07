TASR

Dnes o 10:24 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Z Bratislavy sa bude od 31. augusta lietať do Moskvy častejšie

Frekvencia spojení s Moskvou tak stúpne na päť letov týždenne.

Moskva, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 31. júla (TASR) - Cestujúci budú môcť od konca augusta lietať z bratislavského letiska Milana R. Štefánika častejšie do Moskvy. Letecká spoločnosť Pobeda pridáva ďalších 44 letov na tejto linke nad rámec plánovaného letného letového poriadku. Lety do hlavného mesta Ruska pribudnú od 31. augusta do konca letného letového poriadku, teda do 26. októbra 2018.

Dopravca Pobeda prevádzkuje linku z Bratislavy na letisko Moskva-Vnukovo trikrát týždenne, v utorky, štvrtky a soboty. "Pre veľký záujem zvýšil frekvenciu letov na päť letov týždenne už v období od konca apríla do konca mája. Teraz pridáva lety navyše aj v období od konca augusta do konca októbra," priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Frekvencia spojení s Moskvou tak podľa jej slov opäť stúpne na päť letov týždenne a v období od 3. septembra do 15. septembra na šesť letov týždenne. Teda každý deň okrem nedele.

"Destinácia Moskva patrí medzi top päť najvyužívanejších leteckých liniek z Bratislavy a do nej," dodala Ševčíková. Ruská letecká spoločnosť Pobeda je dcérskou spoločnosťou skupiny Aeroflot. Priame dvojhodinové lety z letiska Bratislava do Moskvy a späť prevádzkuje od decembra 2015.