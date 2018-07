TASR

Dnes o 10:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenské akvabely odleteli na ME, Daabousová zabojuje o finále

Počas záverečnej prípravy, ktorá prebiehala v Šamoríne, Slovenky dolaďovali najmä synchronizáciu.

Na archívnej snímke Nada Daabousová. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenské akvabely Nada Daabousová s Dianou Miškechovou v utorok odleteli do dejiska ME v plaveckých športoch v škótskom Glasgowe. Obe sa predstavia v súťaži párov a Daabosuová bude štartovať aj v sólach, kde zabojuje o postup do 12-členného finále.

Počas záverečnej prípravy, ktorá prebiehala v Šamoríne, Slovenky dolaďovali najmä synchronizáciu. "Pokiaľ ide o ambície nášho dua, nemáme veľké oči, pretože je to nový pár, ktorý bude na takomto vrcholnom podujatí štartovať prvýkrát. Uvidíme, ako to bude dievčatám v silnej konkurencii spolu fungovať. V sólach má Nada Daabosuová šancu postúpiť do finále vo voľnom programe a môže skončiť medzi tuctom najlepších aj v technickom. Verím, že v technickej zostave zvládne veľmi rizikový posledný element, za ktorý môže dostať vysokú známku, no v prípade zaváhania i nulu. Je to hop alebo trop. Pravidlo, ktoré na ME vyskúšajú prvýkrát, určite výrazne zamieša kartami," povedala pre TASR choreografka slovenských zostáv Nora Szauder.

Súťaže synchronizovaných plavkýň odštartujú v Glasgowe v piatok 3. augusta, Daabousová s Miškechovou absolvujú technickú zostavu. Trénerom Sloveniek je Gábor Szauder, vedúcou výpravy a zároveň rozhodkyňou Zuzana Žáková. V Glasgowe sa k akvabelám pripoja aj slovenské reprezentačné družstvá v bazénovom plávaní a v diaľkovom plávaní.