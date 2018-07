TASR, Dobré noviny

Viete, prečo by ste mali na balkón položiť misku s vodou? Je to dôležitejšie, ako si myslíte!

Obyčajná miska s vodou môže zachrániť život bezbranným tvorom.

Ilustračná foto — Foto: pxhere.com

BRATISLAVA 31. júla - Každé ročné obdobie prináša rôzne radosti aj úskalia. Leto nie je výnimkou a horúce počasie vie potrápiť nielen ľudí ale aj zvieratká. Tie sa mnohokrát nemajú kam ukryť a pitnú vodu hľadajú márne. My ľudia nedostatok síce nepociťujeme, no pre živočíchy môže znamenať to najhoršie. Týka sa to najmä vtákov, ktoré patria medzi najohrozenejšie druhy. Nikoho neprekvapí, že táto skupina sa ešte zužuje na vtáky žijúce vo veľkých mestách. Tu je totiž prísun pitnej vody pre ne katastrofálny, čoho výsledkom býva žiaľ uhynutie v dôsledku dehydratácie a prehriatia organizmu.

Foto: Pixabay.com

Vtáky sa však nevzdávajú do poslednej chvíle. V betónovej džungli vodu hľadajú, no márne. My ľudia im však dokážeme pomôcť a to úplne jednoduchým „trikom“. Stačí vytvoriť bezpečný prístup k vodným plochám alebo vytvoriť napájadla. „V mestách môže poslúžiť aj obyčajná miska či iná nádoba,“ povedala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Upozorňuje však, že je potrebné dodržiavať určité zásady. Umelé jazierka alebo napájadlá by podľa Deutschovej mali byť plytké (5 - 10 cm) s rozmermi minimálne 30 x 30 cm (ideálne 40 x 60 cm). Mali by sa nachádzať v tieni alebo polotieni a mimo dosahu predátorov. Ideálne je miesto s oblými okrajmi, konárikmi a kameňmi, kde vtáci môžu dosadnúť.

Najčastejší návštevníci

Ten, kto sa rozhodne takýmto spôsobom pomôcť by mal vedieť, že vodu treba pravidelne meniť a mala byť vlažná. V prípade, že vtáčikom ponúknete vodu raz, mali by ste v tom pokračovať počas horúcich dní, najlepšie do konca leta. Vtáčiky si zdroj vody rýchlo nájdu a v prípade opakovanej návštevy si toto miesto zapamätajú. Medzi najčastejších návštevníkov či už v skorých ranných hodinách alebo obedňajších patria sýkorky, pinky, kanáriky, drozdy a stehlíky.

Foto: Pexels.com

Niekedy treba upraviť aj prirodzené zdroje vody, napríklad ak ich dostupnosť komplikuje strmý breh. „Prístup vtákom môžeme poskytnúť vytvorením móla z konárov alebo latiek,“ vysvetľuje Deutschová. Rovnako sa dá postupovať v prípade veľkých nádob na zadržiavanie vody. Tie sa inak môžu stať pre vtáky smrteľnou pascou. Operence sa totiž nedokážu dostať k okraju a utopia sa. V opačnom prípade je potrebné nádoby zakryť, aby neboli lákadlom. Tak, čo? Pomôžete týmto malým bezbranným tvorom aj vy?