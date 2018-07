TASR

Dnes o 07:08 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní LeBron James otvorí školu v rodnom meste: Najväčší okamih v živote

Do školy bude od pondelka najskôr chodiť 240 detí, no počet žiakov sa bude postupne zvyšovať.

LeBron James. — Foto: TASR/AP

Akron 30. júla (TASR) - Americký basketbalista LeBron James otvorí verejnú školu pre mentálne hendikepované deti vo svojom rodnom meste Akron v štáte Ohio.

"Bude to jeden z najväčších okamihov v mojom živote, ak nie vôbec najväčší. Som nervózny," citovala 33-ročného hráča agentúra AP. Do školy bude od pondelka najskôr chodiť 240 detí, no počet žiakov sa bude postupne zvyšovať.

James sa stal pred tromi týždňami hráčom Los Angeles Lakers, kde prestúpil z Clevelandu, v drese ktorého odštartoval v roku 2003 svoju kariéru v zámorskej NBA.