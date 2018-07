TASR

Dnes o 14:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní Speváčka Kate Bush oslavuje 60. narodeniny

Rodina podporovala jej hudobné nadanie, ako jedenásťročná sa učila hru na klavíri, študovala aj hru na husle. Začala skladať prvé piesne a postupne skúšala písať aj prvé texty.

Kate Bush, archívna snímka. — Foto: wikipedia.org

Bratislava 30. júla (TASR) – Anglická speváčka, skladateľka a hudobníčka Kate Bush oslavuje 60. narodeniny. Narodila sa ako tretie dieťa po dvoch starších bratoch 30. júla 1958 do rodiny lekára Roberta Busha v Kente. Rodina podporovala jej hudobné nadanie, ako jedenásťročná sa učila hru na klavíri, študovala aj hru na husle. Začala skladať prvé piesne a postupne skúšala písať aj prvé texty.

Počas štúdia na gymnáziu nahrala prvé demo snímky a výdavky s tým spojené financovala rodina. Poslali ich hudobným vydavateľstvám, tie ich však svorne odmietli. Prostredníctvom rodinného priateľa sa nahrávky dostali ku gitaristovi skupiny Pink Floyd Davidovi Gilmourovi. Ten zobral vtedy 16-ročnú Kate do štúdia, nanovo nahrali niekoľko piesní a náklady s tým spojené zaplatil Gilmour. Nahrávky zaujali vďaka osobitému vokálnemu prejavu, vo februári 1978 vychádza debutový album The Kick Inside. Na ňom bol hit Wuthering Heights, ktorý sa dostal v marci 1978 na prvé miesto singlovej hitparády. Album samotný dosiahol tretie miesto.

V decembri 1978 vydala Kate druhý album Lionheart, v septembri 1980 vychádza tretí Never For Ever, ktorý sa dostal na čelo rebríčka, rovnako aj piaty album Hounds Of Love zo septembra 1985. V roku 1987 získala titul Najlepšia britská speváčka. V singlovej TOP 40 hitparáde mala 25 skladieb, hitmi boli Babooshka a duet Don't Give Up, ktorý nahrala s Petrom Gabrielom. Dnes má na svojom konte desať štúdiových albumov, desiaty s názvom 50 Words For Snow vyšiel v novembri 2011. K diskografii patrí aj jeden kompilačný a jeden koncertný album s názvom Before the Dawn, ktorý vyšiel v novembri 2016.