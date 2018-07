Dovolenka na Slovensku bude od roku 2019 dostupnejšia. Mali by začať platiť rekreačné poukazy

TASR

Rekreačné poukazy by mali fungovať na podobnom princípe ako stravné poukážky.

Bratislava 30. júla (TASR) - Rekreačné poukazy, ktoré majú podporiť cestovný ruch na Slovensku, by mali začať fungovať od januára 2019. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda SNS Andrej Danko, za účasti predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Petra Ďurčeka. Príslušný návrh legislatívy by mal byť podľa neho predložený na septembrovú schôdzu parlamentu.

Zamestnávateľ prispeje 275 eur

Rekreačné šeky by mali podľa Ďurčeka fungovať na podobnom princípe, ako už dlhoročne fungujú stravné poukážky. Rekreačné šeky by mali byť v sume 500 eur, na ktorej by sa zamestnávateľ podieľal sumou 275 eur. "Zamestnanec by si prispieval zvyšnou sumou 225 eur," doplnil Ďurček. Na strane zamestnávateľa a aj zamestnanca by podľa Ďurčeka boli tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu a odvodového zaťaženia.

Myšlienkou rekreačných poukazov je podľa Danka to, aby sa na Slovensku vytvorilo v cestovnom ruchu to, čo dokázali v Rakúsku. "Rekreačné poukazy by boli využiteľné len v rámci Slovenska," vysvetlil predseda SNS. Rekreačné poukazy by podľa jeho slov mali pomôcť zvýšiť podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska.