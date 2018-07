TASR

Americký basketbalový krídelník Washburn posilnil Svit

Svit 30. júla (TASR) - Basketbalový klub Iskra Svit sa posilnil o dvadsaťpäťročného amerického krídelníka Chrisa Washburna. Informoval portál basketliga.sk.

Pre Washburna bude pôsobenie na Slovensku vstupom do profesionálnej kariéry. V rodnej krajine prešiel univerzitným systémom, začínal na University of Texas at El Paso, neskôr sa presunul na Texas Christian University. Súčasťou TCU bol tri sezóny, v jednom tíme sa stretol aj so slovenským pivotom Vladimírom Brodzianskym. V záverečnom ročníku na škole odohral 33 duelov, ako lavičkový hráč s menšou hernou vyťaženosťou mal priemer 2,3 bodu a 1,5 doskoku na zápas.

"Washburn prichádza posilniť náš podkošový priestor. Na svoju výšku by mal byť výborne atleticky pripravený. V Európe bude nováčik, no verím, že svojím nasadením a schopnosťami sa rýchlo adaptuje a zapadne do nášho tímu. Budeme mať mladých podkošových hráčov, verím, že s o to väčšou energiou," uviedol tréner Svitu Michal Madzin.

Americký basketbalista sa stretne pod Tatrami s ďalšími dvoma krajanmi – DeAndre Davisom a Andrewom Guillorym. Okrem toho si Iskra udržala päticu hráčov zo sezóny 2017/2018 – Martin Bizub, Marek Ivan, Maurizio Galata, Tomáš Gajan a Saša Avramovič. Do kádra pribudol aj slovenský reprezentant Stanislav Baldovský.