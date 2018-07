TASR

Dnes o 11:57 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mak zahájil sezónu v základnej zostave: Mrzia ma nepremenené šance

Mužstvo futbalistu zvíťazilo na pôde FC Jenisej Krasnojarsk 2:0.

Róbert Mak, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Petrohrad 30. júla (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Mak sa v úvodnom zápase ruskej ligy 2018/2019 dostal do základnej jedenástky Zenitu Petrohrad. Jeho mužstvo zvíťazilo na pôde FC Jenisej Krasnojarsk 2:0.

Mak mal v zápase dve šance, ktoré však nepremenil. V zápase hral do 85. minúty, potom ho vystriedal Argentínčan Sebastian Driussi. "Bol to veľmi ťažký duel. Domáci sa iba bránili, my sme dobíjali ich bránu. Som veľmi radi, že sme sezónu začali víťazstvom. Všetci sme sa tešili, že po náročnej príprave prišla liga. Som rád, že som sa prebojoval do základnej zostavy. Akurát ma mrzí, že som nepremenil dve šance. Najdôležitejšie je ale to, že sme získali tri body. Už teraz sa teším na náš sobotňajší zápas na domácom ihrisku v krásnej aréne v Petrohrade," uviedol Mak na svojom oficiálnom webe.