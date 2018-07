TASR

Tisíce motorkárov opäť na Zemplínskej šírave

V druhej polovici augusta, v čase vrcholiacich letných prázdnin a dovolenkovej sezóny majú svoj veľký sviatok aj motorkári. Na Zemplínskej šírave sa koná už 17. ročník Motozrazu Sveta motocyklov.

17. ročník Motozrazu Sveta motocyklov

Zemplínska Šírava 30. júla (OTS) - V stredisku Hôrka na brehu „slovenského mora“ sa každoročne koná jeden z najväčších motozrazov v strednej Európe. Motozraz Sveta motocyklov tento rok štartuje vo štvrtok 16. augusta a potrvá až do nedele 19. augusta. Sedemnásty ročník podujatia opäť privíta tisícky motorkárov nielen z celej republiky, ale aj z okolitých štátov a vzdialenejších krajín Európy. Láka ich sem nielen dovolenkové prostredie vodnej nádrže, ale aj pestrý program, ktorý organizátori každoročne pripravujú. Na prvých 3000 motorkárov opäť čakajú spomienkové tričká, na prvých 500 naviac aj welcome drink.

Až tri spoločné výjazdy

Motorkári, ktorí zavítajú na Motozraz Sveta motocyklov, sa nebudú zabávať len v areáli strediska Hôrka na brehu Zemplínskej šíravy, ale vyrazia aj do ulíc pochváliť sa svojimi naleštenými strojmi. Prvá zo spoločných jázd je naplánovaná už na štvrtok – nočná spanilá jazda tentokrát povedie do ulíc Michaloviec. V piatok popoludní sa motorkári do mesta vrátia, tentokrát na dlhšie. Na Námestí slobody je nielen pre nich, ale hlavne pre obyvateľov a návštevníkov Michaloviec pripravený sprievodný program s viacerými súťažami. Niektoré z nich sú určené aj tým najmenším. Následne sa veľká kolóna motoriek pohne cez pešiu zónu a vyrazí späť do strediska Hôrka. V sobotu popoludní tisícky motorkárov opäť naštartujú svoje stroje a vydajú sa na tretiu spoločnú jazdu. Sobotňajšia spanilá jazda okolo celej Zemplínskej šíravy je tradične najpočetnejšia a považuje sa za jeden zo zlatých klincov motozrazu. Kolóna býva dlhá niekoľko kilometrov a s nadšením ju vítajú v obciach, ktorými prechádza – Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa a ďalších...

17. ročník Motozrazu Sveta motocyklov

Záplava kvalitnej hudby

K letu neodmysliteľne patria aj rôzne hudobné festivaly a Motozraz Sveta motocyklov mieša karty aj v tejto oblasti. Dôležitou súčasťou programu totiž je aj veľké množstvo live koncertov. Na pódiu sa striedajú menej známe formácie a veľké esá nielen slovenskej hudby, ale aj zahraničné kapely. Maratón koncertov štartuje už od štvrtka. Tri letné noci budú poriadne nabité kvalitnou hudbou. Vo štvrtok to budú napríklad koncerty kapely WITHIN SILENCE, či punk-rockovej formácie HOVÄDÁ.SK. V piatok sa návštevníci môžu tešiť až na štyri kvalitné hudobné vystúpenia. Prvým z nich bude undergroundová punk-rocková kapela KONFLIKT, vzápätí na to vystúpi takmer domáca formácia z východu Slovenska – HEĽENINE OČI. Po krátkej, ale na ceny bohatej tombole, v ktorej bude prvou cenou skúter, sa publikum roztancuje vďaka skupine POLEMIC. Táto početná, ale hlavne veselá kapela už na pódiu Motozrazu Sveta motocyklov hrala dvakrát a vždy zožala obrovský úspech. Predpokladá sa, že „do tretice“ to bude ešte lepšie. Piatkovú noc, alebo skôr skoré sobotňajšie ráno bude patriť kapele KABÁT revival. Vyvrcholením Motozrazu Sveta motocyklov je sobotňajší večerný program, tu sa návštevníci môžu tešiť na českú legendu CITRON, či svetoznáme hity od AC-DC v podaní revivalovej kapely AC-TN. No bude toho ešte oveľa viac...

Zábava, súťaže a veľa iného

Program Motozrazu Sveta motocyklov je už tradične nabitý a pestrý. Súťaží o zaujímavé ceny sa môžu zúčastniť nielen motorkári, ale aj diváci. Veľa cien bude rozdaných aj formou tomboly. Tie sú pripravené až tri – vo štvrtok, v piatok a v sobotu. Ceny sú skutočne lákavé a tí najväčší šťastlivci môžu zo Zemplínskej šíravy odchádzať na nových skútroch. Motorkári pravidelne ukazujú, že pod „drsným obalom“ skrývajú dobré srdce a aj tento rok napríklad vyrazia potešiť deti v detskom domove v Bracovciach, či prispejú k záchrane životov tým, že v mobilnej transfúznej stanici budú priamo v areáli motozrazu v piatok a v sobotu darovať krv. V piatok sú na programe okrem iného aj štvrté majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky, v piatok aj v sobotu program spestrí adrenalínovou šou popredný kaskadér Csaba Erdos, ktorý roztočí svoju šou nielen na motorke, ale aj na štvorkolke, nebude chýbať ani 450 koňový dragster špeciál, či vtipný bicyklík s trojicou kolies nad sebou... Neodmysliteľnou súčasťou motozrazu sú aj sexi kočky v mnohých podobách – návštevníci sa môžu tešiť na tanec pri tyči pole dance, vzdušné akrobatky, laserovú šou a samozrejme nemôže chýbať ani populárna voľba Miss mokré tričko.

17. ročník Motozrazu Sveta motocyklov

O hladné a smädné krky sa počas celého Motozrazu Sveta motocyklov postarajú desiatky stánkov s občerstvením – so studeným pivom a horúcimi grilovanými špecialitkami. Bude toho ešte oveľa, oveľa viac, program sa neustále aktualizuje, sledujte preto web www.motozraz.sk!