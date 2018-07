Na ME v atletike pocestuje do Berlína jedna z najkvalitnejších výprav

TASR

Za najväčšiu osobnosť vo výprave sa považuje olympijský víťaz chodec Matej Tóth.

Matej Tóth, archívna snímka. — Foto: TASR Branislav Račko

Bratislava 30. júla (TASR) - Na majstrovstvá Európy v atletike (6.-12. augusta) by mala do Berlína vycestovať výprava, ktorá bude patriť medzi najkvalitnejšie v histórii. Myslí si to šéftréner a vedúci výpravy Martin Pupiš, ktorý spomenul viacero tromfov. Dovedna sa v priamej nominácii ocitlo 22 atlétov a ďalší štyria s miernejším limitom SAZ čakajú na rozhodnutie technického delegáta EA.

"Naším cieľom je zisk jednej medaily a troch umiestení v najlepšej osmičke," upresnil cieľ Martin Pupiš. "Síce počtom výprava nebude patriť medzi historicky najpočetnejšie, no vkladáme do nej veľké nádeje."

Spolu s atlétmi pocestuje aj široký realizačný tím. "Chýbať nebudú osobní tréneri, ktorým sa nominoval zverenec s riadnym limitom EA," vysvetlil Martin Pupiš. "Takýto prístup sme si prvýkrát zvolili aj na OH v Riu a osvedčil sa nám. Pre každého atléta je to veľká opora, a zároveň aj určitá odmena pre každého trénera."

Za najväčšiu osobnosť vo výprave, ako povedal Martin Pupiš, sa považuje olympijský víťaz chodec Matej Tóth. "Vkladáme do neho najväčšie nádeje. Zabúdať by sa nemalo aj na tabuľkovo druhú na starom kontinente chodkyňu Máriu Katerinku Czakovú, samozrejme s výbornou formou na šprintéra Ján Volka i kladivárov Marcela Lomnického a Martinu Hrašnovú. Tak ako v minulosti sa môžeme dočkať aj milých prekvapení, trebárs u trojskokana Veszelku, Kučeru na 400 m prek., výškarov Bubeníka s Beerom, štvrtkárok Bezekovej s Putalovou. Ak delegát EA schváli účasť ďalších, bez šance nie sú v skokoch sestry Velďákové a kladivárka Lomnická. Ak pretekár, ktorý si platí spoluúčasť, sa umiestni do 12. miesta, alebo na ME splní limit, spoluúčasť sa mu vráti. Nepochybujem, že o cenné umiestenie zabojujú všetci, ak podajú optimálny výkon."