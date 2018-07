TASR

FORTUNA LIGA: Ševelu potešil výkon mužstva pred odvetou v EL

V drese Slovana sa gólovo opäť presadil Andraž Šporar, ktorý od začiatku sezóny vrátane pohárových zápasov strelil šesť gólov.

Martin Ševela, archívna snímka. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 30. júla (TASR) - Vášeň a chuť do hry. Tieto dva atribúty zdobili hráčov Slovana v zápase 2. kola Fortuna Ligy proti Podbrezovej podľa trénera Martina Ševelu. Kormidelník "belasých" vyjadril po výhre 3:0 spokojnosť aj s obrannou činnosťou.

Slovan čaká vo štvrtok odveta v Európskej Lige s maltským tímom FC Balzan, generálka mu vyšla. Súpera z Podbrezovej vyprevadil domov s trojgólovou prehrou, pričom skóre otvoril už v piatej minúte. "Pomohol nám vstup do zápasu, potom sme dominovali celý čas. Súper si nevypracoval vážnejšiu šancu, vedeli sme, že príde s defenzívnou taktikou a hrou na protiútoky. Dobre sme dostupovali k hráčom súpera, v druhom polčase sme pridali na efektivite. Hráči mali radosť z hry, bola tam aj vášeň," uviedol Ševela.

Trénera potešila aj defenzívna činnosť: "Získavali sme lopty už na svojej polovici, takže sme nemuseli šprintovať pre ne až dozadu. Takto nejako si to predstavujem." V prvom polčase sa jeho zverencom kombinácia darila, v druhom sa však nevyhli nepresnostiam, na čo fanúšikovia reagovali piskotom. "Nie je jednoduché hrať proti defenzívnemu bloku 8 až 9 hráčov. Potrebujeme byť efektívni, čo sme do druhého gólu neboli. Slovanistický fanúšik je náročný, ja to beriem. Ale my pôjdeme za svojím cieľom krok po kroku. Každý si myslel, že do 30. minúty bude 3:0, ja tak isto. Ale hrá sa 90 minút a napokon sme tie tri góly dali. Každý by chcel, aby to skončilo 5:0, ale my budeme pokorní. Neinkasovali sme, súpera sme nepustili do šance. Piskot od určitých ľudí môže byť prirodzený, je to ok."

V drese Slovana sa gólovo opäť presadil Andraž Šporar, ktorý od začiatku sezóny vrátane pohárových zápasov strelil šesť gólov. V nedeľu siahal na hetrik, ale Ševela celý útočný trojzáprah Šporar - Moha - Čavrič stiahol z hry predčasne. "Potreboval som ušetriť niektorých hráčov, čaká nás odveta v Európskej lige," vysvetlil Ševela. Striedanie sa Šporarovi veľmi nepáčilo, slovinský útočník bol namlsaný na hetrik. "Možno by som sa hneval aj ja na jeho mieste. Hráč je v zápase pod emóciami, ja to chápem, ale my nemáme teraz týždeň na to, aby sme sa pripravili na ligu. Čaká nás vo štvrtok dôležitý zápas. Preto som potreboval hráčov šetriť, aj keď to bolo len 7, či 15 minút. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Andraža potrebujeme, je to top kanonier. My tréneri sme tu od toho, aby sme určili, kto bude hrať. Pochopil potom môj zámer a musí to rešpektovať, či to je Šporar, alebo niekto iný."