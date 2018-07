TASR

Dnes o 10:51 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Neymar prijal kritiku za filmovanie: Stal som sa novým mužom

V nedeľu sa Neymar prihovoril prostredníctvom videa, ktoré natočil jeden z jeho sponzorov.

Neymar, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Sao Paulo 30. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar priznal, že počas MS v Rusku po niektorých fauloch filmoval. Sľúbil však, že po kritike, ktorá sa vzniesla na jeho adresu, sa chce u fanúšikov revanšovať.

V nedeľu sa prihovoril prostredníctvom videa, ktoré natočil jeden z jeho sponzorov. "Možno si myslíte, že som to preháňal a áno, niekedy to bolo tak, ale pravda je aj to, že na ihrisku trpím," povedal Neymar a dodal: "Vytýkali mi, že padám príliš často, ale ja som nespadol, len som to neustál," reagoval na kritiku v zápase Brazílie s Belgickom vo štvrťfinále MS.

Neymar sa však odteraz chce prezentovať inak: "Trvalo dlho, kým som prijal kritiku, ale pozrel som sa do zrkadla a stal som sa novým mužom," uviedol Neymar vo videu.