Kristína Jurzová

Dnes o 10:59 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Najlepšie a najhoršie látky, ktoré nosiť v horúčavách

Koža je najväčší orgán v tele, a tak sa treba o ňu starať aj prostredníctvom oblečenia. A to, či budeme vyzerať pekne, by malo v letných horúčavách ustúpiť tomu, či sa bude naša pokožka cítiť zdravo.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 30. júla (Dobré noviny) - Slovensko zasiahla vlna horúčav, a tak mnohí z nás ráno stoja pri skrini a premýšľajú, čo si v tomto období obliecť. Odpoveď je však jednoduchá: Nejde ani tak o to, aké oblečenie to je, ale z akého materiálu je vyrobené.

Tropické letné dni priniesli nielen poriadne vysoké teploty, ale najmä dusno. Lenže čím viac je vonku dusno a vlhko, tým ťažšie sa z nášho tela vyparuje pot, a preto je nám aj na pocit veľmi teplo.

Lenže to, ako sa budeme cítiť, nemá na „svedomí“ len počasie, ale aj my sami. A to, či nám bude teplo, sa stupňuje ešte viac v závislosti od toho, akú textíliu na sebe máme. Nevhodne zvolený materiál totiž môže výrazne zachytávať vlhkosť a zabraňovať dostatočnému dýchaniu pokožky, čo môže spôsobiť, že pocit tepla je ešte viac neznesiteľnejší, než už je.

Pozrite sa, ktoré tie najlepšie a najhoršie látky na leto.

Tomuto sa vyhnite

Umelé vlákna či hrubé látky - tomuto sa v lete rozhodne vyhnite.

Prečítajte si tiež: Jednoduché triky, vďaka ktorým sa vyspíte aj v najväčších horúčavách

Džínsovina

Je nestarnúca a milujeme ju. Napriek tomu počas letných mesiacov by sme rifle mali nechať skôr v skrini, pretože sú veľmi nepraktické. Denim je ťažký, nie príliš priedušný a pomerne úzky, takže ak sa rozhodnete nosiť svoj obľúbený pár dlhých džínskov do práce, je to tak trochu hazard.

Ilustračné foto. Foto: PxHere

Polyester

Keď bol polyester v USA po prvýkrát predstavený, bol opísaný ako „zázračné vlákno, ktoré je možné nosiť po dobu 68 dní bez žehlenia a stále vyzerá veľmi dobre“. Tak hovorila reklama a ľudí lákala okrem trvanlivosti aj lacná cena týchto materiálov.

Ilustračné foto. Foto: PxHere

Lenže realita je iná, pretože postupne sa ukázalo, že textílie s obsahom polyesteru fungujú tak trochu ako skleník a naozaj sa v nich „paríme“. Nielenže nie sú vzdušné, ale sú značne odolné voči vode, takže nepohlcujú ani pot, a teda ani neželaný pach.

Pozor by ste si mali dať nielen na oblečenie, ktoré je celé tvorené z tohto materiálu, ale aj napríklad na to, či sa pod vašimi skvelými vzdušnými šatami z prírodného vlákna nenachádza napríklad „umelinová“ spodnička.

Vlna

Ide síce o prírodné vlákno, ktoré je typické pre naše končiny a kultúru, no tepelné vlastnosti vlny oceníte skôr v zime. „Ovčiemu rúnu“ sa tak v lete rozhodne vyhnite. A ak si vlnu niekedy budete kupovať, pýtajte sa na jej obsah, lebo umeliny sa dostali aj do tohto odvetvia plného tradícií.

Pletenie patrí skôr k zime. Foto: Wikimedia CC

Za toto vás pokožka pochváli

V horúcich dňoch by sme mali jednoznačne siahnuť po prírodných vláknách, ktoré absorbujú vlhkosť pri potení, čo umožní vášmu telu rýchlejšie vychladnúť.

Bavlna

Jednotkou medzi materiálmi je jednoznačne bavlna. Na nosenie je vhodná počas celého roka, no najmä v lete by sme ňou mali byť odetí takpovediac od hlavy až po päty, pretože má skvelé absorbčné vlastnosti.

Základom by teda malo byť predovšetkým spodné prádlo z tohto materiálu. Hoci sú tie z umelých vláken zväčša oveľa viac sexy, ak sa chcete vyhnúť kvasinkám, ktorým leto priam praje, mali by ste si zvoliť skôr bavlnený materiál. A nie, na trhu už dávno nie sú len bavlnené „bombarďáky“, ale aj vkusné spodné prádlo, za ktoré vás vaša pokožka jednoznačne pochváli.

Bavlnené oblečenie je naozaj vzdušné. Foto: PxHere

Veľkým benefitom bavlny je aj jej pohodlnosť a vzdušnosť. V lete máme tendenciu dať si na sebe čo najkratšie oblečenie v snahe potiť sa čo najmenej, no pri bavlne si môžeme dovoliť dokonca aj maxišaty či dlhé nohavice, pretože jej najväčšou výhodou je to, že nás dokonca dokáže schladiť. Na druhej strane však treba rátať s tým, že je na nej vidno prípadné stopy po potení, preto sa treba dobre rozhodnúť, v akej farbe si kúpim bavlnenú látku a aký strih bude mať samotný odev.

Ľan

Jeho pozitíva poznali už naše babičky. Tento materiál je o niečo hrubší a drsnejší ako bavlna, no napriek tomu na jeho vlastnosti nedali dopustiť. Ľan nepriťahuje a nepohlcuje prach, a preto sa nemusí prať tak často ako bavlna. Okrem toho nevytvára statickú elektrinu a dobre prepúšťa vzduch, čo oceníte práve v takomto počasí. A čerešničkou na torte je, že sa dá úplne zrecyklovať.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

Prečítajte si tiež: Talentovaná Nitrianka nádherne maľuje na hodváb. Jej „obrazy“ môžu Slovenky nosiť na šatke, sukni aj blúzke

Hodváb

Ak vám prídu ľan a bavlna málo spoločenské, rozhodne siahnite po hodvábe. Ide o prírodný materiál, ktorý vyrába ho priadka morušová, a preto je aj drahší. A hoci hodváb nemá také absorpčné schopnosti ako ostatné prírodné vlákna, počas horúcich dní je oveľa lepšou voľbou než polyester. Navyše oceníte aj to, že sa dá ručne pomaľovať, a tak ide o naozaj originálny kúsok módneho oblečenia. A keď sa k tomu pridá letný vánok, môžete byť ako motýľ - spoločensky oblečený a stále chránený pred horúčavami.