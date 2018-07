TASR

Thomas víťazom Tour de France: Lomcovali so mnou obrovské emócie

Tridsaťdvaročný Thomas zavŕšil prerod z olympijského víťaza v dráhovej cyklistike na jedného z najlepších na ceste.

Britský cyklista Geraint Thomas (Sky) v cieli 21. etapy Tour de France objíma svoju manželku Sarah Ellen, 29. júla 2018. Thomas sa stal celkovým víťazom. — Foto: TASR/AP

Paríž 29. júla (TASR) - Na cyklistickú Tour išiel opäť v pozícii tímovej "dvojky" a ako hlavný pomocník štvornásobného víťaza Chrisa Froomea. Nakoniec to bol práve on, kto sa v Paríži tešil zo slávneho "maillot jaune". Geraint Thomas ukázal, že už dorástol do pozície favorita a premiérovo v kariére vyhral Tour de France.

Vedenie britskej stajne Sky označilo pred Tour za svojho lídra štvornásobného víťaza Froomea (2013, 2015, 2016 a 2017). Nečudo, veď suverén uplynulých ročníkov mal šancu zaradiť sa k velikánom tohto športu Jacquesovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi a Miguelovi Indurainovi, jediným cyklistom v histórii, ktorí dokázali vyhrať "starú dámu" päťkrát v kariére. Z vyrovnania rekordu však nakoniec nič nebolo.

Thomas sa už po šiestej etape dostal vďaka bonusovým sekundám na druhé miesto celkového poradia, po triumfe v 11. etape na čelo s náskokom takmer minúty a pol práve pred Froomeom. Ani vtedy však vedenie stajne nehovorilo, že on je favorit a namiesto toho tvrdilo, že sa radšej spolieha na dvojicu lídrov. Thomas si však nenechal svoju veľkú šancu zobrať. V horách dokázal, že je najsilnejší, a aj keď obhajca trofeje Froome nestačil na útoky konkurencie, on ich hravo likvidoval a sám dokázal súperom "zatopiť". Svoju obrovskú silu potvrdil aj tretím miesto v sobotňajšej časovke, po ktorej sa definitívne zapísal do histórie ako víťaz Tour. Tretí Brit a prvý Walesan.

Tridsaťdvaročný Thomas zavŕšil prerod z olympijského víťaza v dráhovej cyklistike na jedného z najlepších na ceste. "Je to ako víchrica. Keď som v sobotu preťal cieľ, lomcovali so mnou obrovské emócie. Teraz budem potrebovať nejaký čas, kým ich dokážem vstrebať. Doteraz som bol vo svojej bubline, tá teraz praskla," povedal Thomas na tlačovej konferencii s celkovým víťazom. Tá býva už tradične v sobotu, keďže nedeľňajšia etapa má sviatočný charakter a už sa v nej nebojuje o celkové poradie.

Oslavy odštartovali už po časovke. Hneď v cieli sa na Thomasa vrhol celý tím i najbližší. "Bolo to veľmi emotívne, nevedel som, že je tu moja manželka. Vždy to bolo o procese, deň čo deň robiť všetky potrebné veci a sústrediť sa. Tak som to aj robil a zrazu bolo po všetkom. Dokázal som to a múr sa rozpadol. Zaplavili ma obrovské emócie, chrlili zo mňa vždy, keď som niekoho objal," citoval ho portál cyclingnews.com.

Nezabudol sa poďakovať celému tímu a najmä svojmu pôvodnému "šéfovi" Froomeovi, ktorý mu po potvrdení triumfu gratuloval medzi prvými: "Veľká vďaka patrí Froomeovi, pretože mi pomáhal a bol naozaj šťastný, že sa mi darilo. Sme dobrí priatelia. Veľmi si cením, že pre mňa jazdil asi najlepší cyklista na etapové preteky v histórii. Je to neskutočné."

Najťažšie obdobie na 105. ročníku Tour prežíval v horských etapách v Pyrenejach, kde sa ho snažili zosadiť najmä Holanďan Tom Dumoulin zo Sunwebu a Slovinec Primož Roglič z Lotto NL-Jumbo. "V každej horskej etape som bol pod tlakom a trpel som. Pyreneje boli tvrdé. Najmä posledné dve etapy, keď zacítili, že Froome sa trápi. Celý čas som sa musel držať Toma a nenechať ho ujsť," povedal Thomas.

Okrem konkurencie sa musel vyrovnať aj s nepriazňou divákov. Tá sa zniesla na celý tím Sky po Froomeovej afére so zakázaným salbutamolom a najmä pre spôsob, akým ju Medzinárodná cyklistická únia (UCI) vyriešila. "Sme silní. Ak sa pozriete na všetkých našich pretekárov, sú všetci úžasní. Vždy bude nenávisť. Našou silou však nie sú len naše nohy, ale aj naše hlavy," dodal Thomas pre cyclingnews.com.

Froome nedokázal vyhrať štyri Grand Tour za sebou (Tour 2017, Vuelta 2017, Giro 2018) a double Giro, Tour v jednej sezóne, čo sa naposledy podarilo v roku 1998 Talianovi Marcovi Pantanimu. Napriek tomu bol s tretím miesto na 105. ročníku spokojný. "Nemám čo ľutovať. Byť s Geraintom na pódiu na Elyzejských poliach je pre nás vysnený scenár," povedal Froome, ktorý jazdí s tohtoročným víťazom v drese Sky už od roku 2010.