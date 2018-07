TASR

Útočník Marek Viedenský sa dohodol na zmluve s Třincom

V uplynulých troch sezónach v Slovane Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

Na archívnej snímke Marek Viedenský. — Foto: TASR/Martin Baumann

Třinec 29. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Viedenský si bude v novej sezóne obliekať dres českého HC Oceláři Třinec. Uviedla to oficiálna webová stránka "oceliarov".

Viedenský pôsobil v uplynulých troch sezónach v Slovane Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). "Som veľmi spokojný, že som sa dohodol s Oceliarmi teraz, keď už to nevyšlo pred play off. Už vtedy som sa tešil, že by som mohol hrať o najvyššie priečky. A po zisku strieborných medailí som rád, že aj teraz môžem povedať, že idem do tímu s najvyššími ambíciami. Dúfam, že spoločne môžeme niečo dosiahnuť. V Třinci som už raz bol. So Slovanom sme tu hrali prípravný turnaj a už vtedy sa mi tu páčilo," povedal Viedenský.