Hamilton vyhral Veľkú cenu Maďarska: Je to pre nás krásny deň

Budapešť 29. júla (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Maďarska, dvanástych pretekov seriálu F1. Hamilton na víťazstvo na okruhu Hungaroring pretavil pole position, ktorú si o deň skôr vybojoval v kvalifikácii. Druhý skončil Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, tretí jeho tímový kolega Kimi Räikkönen z Fínska.

Víťaz kvalifikácie a líder priebežného poradia šampionátu jazdil od štartu na prvej pozícii, predvádzal konštantnú jazdu a mohol sa radovať zo 67. triumfu v kariére. Pred letnou prestávkou zvýšil náskok pred Vettelom zo 17 na 24 bodov.

Britský jazdec na štarte nezaváhal, bez problémov si ustrážil prvú priečku a zmena nenastala ani na ďalších popredných pozíciách. Zmeny však nastali v druhej polovici štartového roštu. Na kolíziu Marcusa Ericssona s Danielom Ricciardom doplatil Charles Leclerc, ktorý následne z pretekov odstúpil. Hneď nato mal technickú poruchu Red Bull Maxa Verstappena, aj Holanďan musel preteky opustiť.

Na čele sa snažili taktizovať oba Mercedesy i obe Ferrari, ale Hamilton išiel bezchybne. Napínavejší súboj sa odohrával medzi druhou až štvrtou priečkou, ktorý vyvrcholil štyri kolá pred koncom. Vettel a Bottas sa pri predbiehaní dostali do kolízie a fínsky jazdec doplatil poškodeným predným krídlom. Napriek tomu pokračoval v pretekoch, následne sa v ďalšom kole zrazil aj s Ricciardom. Komisári vzápätí ohlásili vyšetrovanie oboch kolízií, ale víťazstvo Hamiltona bolo nemenné.

Nasledujúce preteky sa uskutočnia 26. augusta v Belgicku na okruhu Spa Francorchamps.

hlasy po pretekoch (zdroj: Sport2 TV):

Lewis Hamilton, 1. miesto: "Je to pre nás krásny deň pred úžasným publikom, tím odviedol skvelú prácu. Neveril som, že budeme najrýchlejší, ale sme spokojní. Bolo veľmi teplo, no vedel som kontrolovať tempo na trati. Som hrdý na tím, kam sa dostal v uplynulých pretekoch. Všetci si zaslúžia oddych."

Sebastian Vettel, 2. miesto: "Celkom nám to išlo. Bol problém dostať sa za Bottasa, ale všetko sme prichystali na záverečné kolá a podarilo sa. Druhé miesto nie je to, čo sme chceli, ale sme spokojní. Kontakt v závere ma prekvapil, len som cítil, ako ma Bottas trafil. Videl som v zrkadle, že tam bol aj Kimi, no zvládol to."

Kimi Räikkönen, 3. miesto: "Je dobré, čo sme získali, ale musíme sa ešte zlepšiť. Naháňali sme sa s Bottasom, nebolo to ideálne, máme však body a to je pozitívne."

Výsledky VC Maďarska F1 (70 kôl, 1 kolo - 4,381 km, spolu 306,6 km):

1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 1:37:16,427 h, 2. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari +17,123 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín/Ferrari) +20,101, 4. Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull) +46,419, 5. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +50,000, 6. Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso) +1:13,273 min, 7. Kevin Magnussen (Dán./Haas), 8. Fernando Alonso (Šp./McLaren), 9. Carlos Sainz (Šp./Renault), 10. Romain Grosjean (Fr./Haas), 11. Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso, 12. Nico Hülkenberg (Nem./Renault), 13. Esteban Ocon (Fr./Force India), 14. Sergio Perez (Mex./Force India) všetci +1 kolo, 15. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber), 16. Sergej Sirotkin (Rus./Williams), 17. Lance Stroll (Kan./Williams) všetci +2 kolá

nedokončili: Charles Leclerc (Mon./Sauber), Max Verstappen (Hol./Red Bull), Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren)

Celkové poradie po 12 z 21 pretekov:

1. Hamilton 213 bodov, 2. Vettel 189, 3. Räikkönen 146, 4. Bottas 132, 5. Ricciardo 118, 6. Verstappen 105, 7. Hülkenberg 52, 8. Magnussen 45, 9. Alonso 44, 10. Perez 30

Pohár konštruktérov:

1. Mercedes 345 bodov, 2. Ferrari 335, 3. Red Bull 223, 4. Renault 82, 5. Haas 66, 6. Force India 59, 7. McLaren 52, 8. Toro Rosso 28, 9. Sauber 18, 10. Williams 4