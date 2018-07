TASR

Dnes o 16:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Slávnostiach bratstva Vo Veľkej Javorine si pripomenuli vznik ČSR

Podľa starostu slovenskej obce Lubina Martina Beňatinského je Veľká Javorina pamätná tým, že sa na nej od roku 1845 stretávali štúrovci a moravskí buditelia, ktorí založili tradíciu stretnutí.

Návštevníci Slávností bratstva Čechov a Slovákov, archívna snímka. — Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Veľká Javorina 29. júla (TASR) – Pravidelné stretávanie sa Slovákov, Čechov a Moravanov na najvyššom bode Bielych Karpát – Veľkej Javorine je tento rok významné aj tým, že si pripomíname 100. výročie založenia Československa. Počas Slávností bratstva Čechov a Slovákov to v nedeľu povedal starosta Uherského Hradišťa a predseda prípravného výboru slávností Stanislav Blaha.

"Spoločný štát už dnes nemáme, ale tá vzájomnosť v našich srdciach stále zostáva. Tie stretávania sú stále srdečnejšie a žiadna bariéra medzi našimi národmi neexistuje. A to, že sa obe krajiny rozdelili, neohrozuje naše priateľstvo. Naopak, akékoľvek hranice po vstupe do Európskej únie zmizli a môžeme sa stretávať bez toho, aby sme z jednej krajiny do druhej museli prechádzať cez hraničné priechody," povedal Blaha.

Podľa starostu slovenskej obce Lubina Martina Beňatinského je Veľká Javorina pamätná tým, že sa na nej od roku 1845 stretávali štúrovci a moravskí buditelia, ktorí založili tradíciu stretnutí. "Vtedy asi ani netušili, akým spôsobom zasiahnu do našich životov. Tých 173 rokov žili spolu tie národy v dobrých aj zlých časoch. Tento rok je výnimočný aj preto, že je 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny, kde oba národy stratili veľa ľudí, boli rozbité rodiny, odlúčení priatelia, kamaráti," skonštatoval starosta.

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov odštartovali už ráno tradičným položením kytíc k Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, pokračovali kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili kultúrne zoskupenia z oboch strán štátnej hranice.