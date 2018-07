TASR

Dnes o 16:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní SIEA: Najbližšie kolo Zelenej domácnostiam bude pre kotly na biomasu

Aktuálne má Slovenská inovačná a energetická agentúra k dispozícii z predchádzajúcich kôl sumu 500.000 eur.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 29. júla (TASR) - Domácnosti z mimobratislavských regiónov môžu 7. augusta 2018 požiadať o poukážky len na kotly na biomasu. V tomto kole národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), bude k dispozícii už len aktuálny zostatok financií z pilotného projektu vo výške 500.000 eur. Informoval o tom Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie SIEA.

Úspešnosť žiadateľov sa podľa neho ku koncu projektu zvyšuje, a tak sa znižuje objem financií, ktoré sa vracajú späť do rozpočtu projektu Zelená domácnostiam ako nevyužité. Aktuálne má Slovenská inovačná a energetická agentúra k dispozícii z predchádzajúcich kôl sumu 500.000 eur.

"Aj preto, že je to v porovnaní s predchádzajúcimi kolami nízka suma, bude 26. kolo určené iba na podporu kotlov na biomasu. Dôvody sú rovnaké ako v predchádzajúcich kolách určených pre vybrané zariadenia na výrobu tepla. Hlavným cieľom projektu je podporiť inštaláciu zariadení s čo najvyšším celkovým inštalovaným výkonom a na 1 kilowatt (kW) podporeného výkonu pri kotloch je vyčlenený podstatne nižší príspevok ako pri ostatných podporovaných zariadeniach," zdôraznil Jurikovič.

V závere projektu je podľa neho toto kolo vhodné najmä pre tých, ktorí si včas a dôsledne vybrali vhodný typ zariadenia a majú dohodnuté so zhotoviteľom, že bude možné zariadenie do troch mesiacov nainštalovať, uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky.

Doplnil, že celkový rozpočet pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov eur. V týchto dňoch dobiehajú veľké kolá vyhlásené v predchádzajúcom období. Aby sa mohlo využiť čo najviac z prostriedkov určených na projekt, je v tejto fáze dôležité, aby domácnosti a zhotovitelia čím skôr požiadali o zrušenie platnosti poukážok, ktoré nemôžu z rôznych dôvodov uplatniť. Po doručení žiadostí o preplatenie poukážok bude jasné, koľko voľných prostriedkov ešte zostane z nevyužitých poukážok.

"Ak nebude v tomto kole využitá celá suma alokácie 500.000 eur a z predchádzajúcich kôl budú zvyšné financie, vyhlásime ešte jedno kolo najneskôr v septembri, aby sme uspokojili čo najväčší počet žiadateľov v tomto končiacom pilotnom projekte," povedal Jurikovič.

Poznamenal, že doteraz bolo v rámci pilotného projektu preplatených 14.662 poukážok v celkovej hodnote viac ako 32,6 milióna eur. Vydaných je 3371 ďalších poukážok v hodnote 7,6 milióna eur k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií.

Jurikovič dodal, že aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne.