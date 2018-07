TASR

Dnes o 14:46 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Spišská Nová Ves získala amerického pivota Ebinuma

Odchovanec Bowie State University (NCAA 2) odohral uplynulú sezónu v španielskej EBA lige.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Jakub Kotian

Spišská Nová Ves 29. júla (TASR) - Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získali do svojich radov amerického pivota s nigérijskými koreňmi Enuomu Ebinuma.

Odchovanec Bowie State University (NCAA 2) odohral uplynulú sezónu v španielskej EBA lige. V tíme Aquimisa Carbajosa nastúpil na 15 zápasov s priemerom 13,3 bodov, 9,7 doskokov a 1,1 blokov na duel. "Enuoma je skvelý atlét, ktorý výborne ovláda priestor v šestke. Navyše je veľmi efektívny v blokovaní striel, verím, že bude výraznou posilou. Je to ďalší mladík, ktorý sa hodí do nášho konceptu a filozofie, s ktorou chceme vstúpiť do sezóny," povedal pre basketliga.sk tréner George Bitzanis.