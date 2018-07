TASR

Banky majú viac prihliadať na zadlženosť pri predschválených úveroch

NBS na pripravovanú zmenu upozornila vo svojom štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. júla (TASR) - Od januára budúceho roka majú banky prísnejšie prihliadať na posudzovanie zadlženosti klienta aj pri predschválených úveroch. Súčasné nastavenie im totiž podľa Národnej banky Slovenska (NBS) umožňuje obchádzanie nastavených opatrení pri spotrebiteľských úveroch. NBS na pripravovanú zmenu upozornila vo svojom štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni.

Úprava sa má týkať úverov, ktorých výšku banka schváli ešte pred tým, ako o ne klient požiada, a to na základe rozličných finančných a nefinančných charakteristík klienta. Na takéto úvery sa aktuálne nevzťahujú požiadavky na minimálnu finančnú rezervu z príjmu, ani na celkovú zadlženosť k príjmu spotrebiteľa. NBS uviedla, že plánuje zmenu aktuálnej regulácie tak, aby uvedené ukazovatele boli rovnako záväzné pre všetky spotrebiteľské úvery, teda aj vrátane predschválených úverov. "Nejde o nové opatrenia, ale len o čisto technické zrušenie výnimky, ktorú mali predschválené úvery. Nakoľko tento typ produktu nebol z pohľadu finančnej stability významný a zároveň sme klientom nechceli obmedziť a skomplikovať získanie tohto typu rýchleho úveru, dostal výnimku. Po zosúladení nastavenia produktu s aktuálnou reguláciou sa navrhuje výnimka na predschválené úvery zrušiť," vysvetlila pre TASR hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová. Zrušenie výnimky sa navrhuje od 1. januára 2019. "Klienti túto zmenu nijako nepocítia," tvrdí Vráblik Solčányiová.

Odborníci tento krok regulátora vítajú. "Podľa môjho názoru je správne, že sa nová regulácia bude vzťahovať na všetky úvery vrátane predschválených. Ak pri úveroch existuje zvýšené riziko nesplácania pre extrémne tempo zadlžovania sa domácností, tak to isté platí aj pre predschválené úvery," myslí si odborník portálu Finančný kompas Maroš Ovčarík. Pokiaľ totiž podľa jeho slov existuje cestička pre poskytovanie úverov mimo reguláciu, nie je vylúčené, že ju niektorý poskytovateľ skôr či neskôr začne intenzívnejšie využívať.

NBS totiž neustále upozorňuje na nadmerné zadlžovanie Slovákov, ktoré do budúcnosti vytvára riziká. "Jednoduchosť získania finančných prostriedkov prostredníctvom predschváleného úveru, navyše bez započítania do úverového stropu klienta, logicky musí zvýšiť záujem o tento typ úveru. Opäť to nepomáha ochladeniu úverového trhu na Slovensku, o ktorý sa pokúša NBS, aby sa v budúcnosti klienti neocitli v dlhovej pasci, kedy nebudú vedieť splácať svoje úvery v požadovanom čase a výške," skonštatoval odborník portálu Finančná hitparáda Martin Švidroň.

Upozornil na to, že pomer úverov k hrubému domácemu produktu dosiahol v 1. štvrťroku 2018 úroveň 39 %, čím Slovensko dosiahlo druhý najvyšší rast úverov domácnostiam spomedzi krajín EÚ. Pritom len 10 rokov dozadu sa Slovensko umiestňovalo v tomto ukazovateli práve na opačnej strane rebríčka. "Hoci opatrenia NBS, ktoré platia od 1. júla 2018, ešte v štatistikách nevidieť a opatrenia budú nabiehať postupne, treba v tomto smere zabrániť rôznym možnostiam kreativity bánk. Klienti si zasa musia uvedomiť, že NBS si len plní svoju funkciu a snaží sa nás ochrániť pred problémom, ktorý nás môže dobehnúť v budúcnosti," dodal Švidroň.

Od 1. júla tohto roka sa sprísnili podmienky poskytovania úverov. Upravil sa limit pre pomer úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti (tzv. LTV). Znížil sa podiel úverov s LTV nad 80 %, zrušili sa 100-% hypotéky. Zavedený bol aj nový limit na pomer celkovej zadlženosti k príjmu spotrebiteľa. Ide o úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, prevyšuje 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa. Ide o tzv. kritérium DTI. Od 1. júla môžu banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 10 %.