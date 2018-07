TASR

Dnes o 14:03 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Claudio Pizarro sa opäť vrátil do Werderu Brémy

Pre tridsaťdeväťročného veterána to bude už piate pôsobenie v Brémach.

Claudio Pizzaro, archívna snímka. — Foto: TASR

Brémy 29. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Werder Brémy získal do svojich služieb útočníka Claudia Pizarra.

Pre tridsaťdeväťročného veterána to bude už piate pôsobenie v Brémach. Prvýkrát sa objavil v klube už v roku 1999 a dokopy zaň odohral 271 duelov, v ktorých strelil 144 gólov. "Rozhodli sme sa získať do tímu ešte jedného útočníka, ktorý dobre doplní náš tím. So svojou kvalitou a skúsenosťami je Claudio ten správny hráč, ktorý pozdvihne na vyššiu úroveň aj našich mladších futbalistov," povedal riaditeľ klubu Frank Baumann.

Peruánsky útočník odohral uplynulú sezónu v Kolíne, predtým pôsobil aj v Bayerne Mníchov, či Chelsea Londýn. Informovala agentúra dpa.