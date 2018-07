TASR

Žilina v 2. kole Fortuna ligy porazila Nitru, víťazne aj Sereď

Víťazstvo si pripísala tiež Spartak.

Kapitán Žiliny Miroslav Káčer (vľavo) a Nitran Tomáš Kóňa v zápase 2. kola Fortuna ligy MŠK Žilina - FC Nitra, 28. júla 2018 v Žiline. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Žilina 28. júla (TASR) - Žilinčania nastúpili v základe s tromi osemnásťročnými mladíkmi a kapitánom Miroslavom Káčerom, hostia z Nitry oproti poslednému zápasu v minulej sezóne práve na pôde Žiliny nastúpili s tromi nováčikmi. Prvých desať minút bolo zoznamovacích a nepresných z oboch strán, ale hostia mali po chybách domácich náznaky šancí. V 11. min. Taiwo po rohu z nebezpečnej pozície v 16-tke hlavičkoval, ale iba vedľa brány, no potom už udreli domáci. V 13. minúte po Holúbkovej spätnej prihrávke z ľavej strany do veľkého vápna otvoril Škvarka bez problémov skóre. Žilina začínala mať mierne navrch, ale nevyťažila z toho viac. V 23. min. ešte pálil nebezpečne Škvarka, ale loptu zrazil jeden z obrancov hostí na roh. V 33. min. sa Nitre podarilo vyrovnať, keď Kuník z pravej strany odcentroval, Kaša loptu podbehol a Andrej Fábry nemal problém zakončiť. O chvíľu mohli Nitrania viesť, Taiwo sa po dobrej prihrávke rútil v obrovskej šanci z ľavej strany s loptou na bránu, ale Holec výborným zákrokom podržal Žilinu a Anang potom odkopol loptu do bezpečia. V 41. min. spálil šancu na gól Jánošík a v 44. min. si domáci tak dlho vylepšovali streleckú pozíciu, až nakoniec dobrú príležitosť na druhý gól prepásli.

Začiatok druhého dejstva vyšiel lepšie domácim. Po autovom vhadzovaní na ľavej strane sa lopta dostala k Boženíkovi, ktorý sa s ňou dobre uvoľnil, vystrelil na Hrošša a lopta aj s prispením Farkašovho teču skončila v bráne. Domáci opäť získavali loptu častejšie do svojej moci a po hodine hry pálil nebezpečne z pravej strany Mihalík, ktorého strelu vytlačil Hroššo nad. V 62. min. Taiwo nebezpečne prenikal s loptou na žilinskú bránu, ale domáci stihli pohromu zažehnať a čisto odklonením lopty na roh. V 66. min. mohli Nitrania vyrovnať, lenže Križan po rohu hlavičkou opečiatkoval iba pravú Holecovu žrď. Hostia sa potom snažili o vyrovnanie, ale ich aktivita končila buď pred šestnástkou, alebo na dobre chytajúcom Holecovi. Domáci zase stále hrozili z nebezpečných brejkov, no vo finálnej fáze im vždy chýbalo málo ku gólu. V závere si už Žilinčania tesnú výhru postrážili a trénerská premiéra Jaroslava Kentoša na lavičke A-tímu MŠK tak bola víťazná.

MŠK Žilina – FC Nitra 2:1 (1:1) Góly: 13. Škvarka, 54. Boženík – 32. A. Fábry. ŽK: Káčer, Holúbek - Križan, A. Fábry. Rozhodovali Smolák – Borsányi, Špivák, 2036 divákov. Zostavy: Žilina: Holec – Anang, Kaša, Králik, Holúbek – Fazlagič – Káčer, Škvarka – Jánošík (77. Vallo), Boženík (73. Balaj), Mihalík (87. Sluka) Nitra: Hroššo – Kuník, Križan, Farkaš, Chovanec – Šimončič (83. Charizopulos), Kóňa - Taiwo, A. Fábry, Chobot (53. Steinhübel) – Vestenický (68. Kotrík) Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Nitra mala lepší vstup do zápasu, v prvej desaťminútovke bola aktívnejšia. Strelený gól nám pomohol, naštartoval nás k lepšiemu úseku zápasu a vytvorili sme si šance, škoda, že sme ich nepremenili. Po inkasovanom góle sa hra vyrovnala, Nitra prevzala iniciatívu. V druhom polčase nám pomohol strelený gól Boženíka, za výkon, ktorý podal, si to zaslúžil a bol odmenený. Potom sa Nitra tlačila dopredu, my sme zápas takticky uhrali. Som veľmi rád za víťazstvo a za to, že som videl v tíme túžbu po výhre, bojovnosť, tímovosť a na tom budeme stavať aj v ďalších stretnutiach. Verím, že urobíme všetko pre to, aby sme sa v ďalšom zápase ešte zlepšili." Ivan Galád, tréner Nitry: "Dali sme si pred sezónou dva ciele. Prvým bolo hrať inak ako v minulej sezóne. Chceme hrať aktívnejšie, ofenzívnejšie, vytvárať si šance. Druhým cieľom bolo bodovať. Prvý cieľ sme čiastočne splnili, lebo mali sme v Žiline tri veľké šance, ale nepremenili sme ich. Prehrali sme, odchádzame smutní, ale o to viac sa budeme v týždni snažiť, aby sme v domácom zápase pred našimi divákmi na novom štadióne bodovali."

ŠKF Sereď - FK Senica 2:1 (0:1) Góly: 75. Baez, 79. Gatarič - 43. Azankpo. Rozhodcovia: Dohál – Hrmo, Poláček, ŽK: Baez, Ulrich - Azankpo, 960 divákov. zostavy a striedania: Sereď: Penksa – Mečiar, Michalík, Ba, Menich – Baez, Ventúra (78. Pankaričan) – Morong, Gatarič (81. Hučko), Ulrich – Militosjan (46. Richnák) Senica: Taborda – Kotula, Otrísal, Dias – Herrera (46. Kováč), Krč (86. Kučera), Zezinho, Tešija, Solano (80. Cuadros) – Azankpo, Castaňeda hlasy po zápase: Michal Gašparík, tréner Serede: "Začiatok sme si predstavovali inak, chceli sme hrať aktívnejšie, ale hostia nás zaskočili svojou hrou. Potom sme sa oťukali a dominovali sme. Na konci polčasu sme dostali gól po chybe, v druhom sme chceli vyrovnať a silou vôle sa nám to podarilo. S nasadením a bojovnosťou sme spokojní. Pred týždňom sme získali prvý bod, teraz prvú výhru. Tak som zvedavý, čo príde o týždeň." Ton Caanen, tréner Senice: "Myslím si, že remíza by zápasu svedčala viac, to isté som tvrdil aj minulý týždeň. Mal nás viac nakopnúť gól, ktorý sme strelili na konci prvého polčasu. V druhom nám chýbala motivácia. Napriek tomu sme si bod zaslúžili. Ale verím, že naše úspechy prídu."

Svižnejšie začali hostia zo Senice, ktorí brankára domácich najskôr vystrašili strelou Solana, peknú akciu neskôr po pravej strane potiahol Herrera. Lopta z jeho kopačky však nenašla adresáta. Futbalisti Serede odpovedali akciou, po ktorej sa k lopte dostal Ulrich, ale v rozhodujúcom momente zaváhal a strela mu nevyšla. Ďalšiu dobrú možnosť mal v 30. minúte Morong, ktorý vystihol zlú rozohrávku Diasa, no Taborda včas vybehol. Domácim patril aj záver polčasu, ale v 43. minúte trestuhodne zaváhali v defenzíve, čo využil Segbe Azankpo. Ten sa po prihrávke Herreru dostal do samostatného úniku a otvoril skóre.

V druhom polčase sa ŠKF snažil o vyrovnanie, pokúšal sa kombinovať po stranách, ale pokusy Ulricha a Moronga neskončili v sieti. Prevaha Sereďanov mohla byť korunovaná v 65. minúte, Richnák však vo vyloženej šanci sám pred Tabordom neuspel. To, čo sa nepodarilo jemu, napravil v 74. minúte Aldo Baez, ktorý presnou strelou vyrovnal na 1:1. Domácich gól ešte viac nakopol a už o štyri minúty po góle Baeza rozhodol o prvej výhre nováčika v najvyššej súťaži Nikola Gatarič.

FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0) Gól: 61. Vlasko (z 11 m). Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Brašeň, Duga (obaja ViOn), 3815 divákov. zostavy a striedania: FC Spartak Trnava: Rusov - Kadlec, Hladík, Godál, Janso - Tóth, Pekár (46. Grendel) - Lupták (46. Dangubič), Vlasko (79. Sloboda), Miesenböck - Jirka FC ViOn Zlaté Moravce: Chovan - Dimitrijevič (80. Švec), Udeh, Banovič, Chren - Duga - Orávik, Ďubek (67. Richtárech), Brašeň (67. Casado), Ewerton - Urgela Radoslav Latál, tréner Trnavy: "Získali sme dôležité tri body, aj keď sme boli oslabení o zranených Egha a Greššáka. Chceli sme dnešný zápas zvládnuť, ale je zložité hrať súčasne Ligu majstrov aj domácu súťaž. Našu hru v druhom polčase oživili Dangubič aj Grendel. V utorok nás čaká futbalový sviatok, chceme si to užiť a preto sme dnes nehrali v kompletnej zostave." Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Z dnešného zápasu sme mali vyťažiť viac, pretože viem, ako je to hrať v dvoch súťažiach. Trnava však má dosť široký káder na to, aby takéto zápasy zvládla. Mojim hráčom nemám dnes čo vyčítať, hoci nepremenili štyri dobré šance. S ich hrou som bol spokojný."

Trnavčania v kombinovanej zostave s piatimi obrancami, nováčikom Luptákom a na hrote s Jirkom začali so snahou odčiniť prehru zo Senice. Pohybliví hostia sa snažili držať loptu čo najďalej od svojej brány a domáci tak za celý prvý polčas iba dvakrát ohrozili bránu ViOn-u. Najskôr v 10. min vystrelil Pekár z diaľky nad a v 28. min Miesenböck vnikol do šestnástky, ale jeho strelu kryl Chovan. Hostia tiež niekoľkokrát ohrozili bránu Trnavy. Rusov najskôr vyriešil prihrávku Brašeňa do päťky a potom po priamom kope Udeh prehlavičkoval domácu bránu. V závere polčasu najskôr po nedorozumení Rusova s Godálom poslal trnavský stopér hlavou loptu na hornú sieť a strelu Ewertona kryl domáci brankár.

V úvode druhého polčasu mali domáci šancu dostať sa do vedenia, ale po úniku Dangubiča a jeho nezištnej prihrávke nastrelil Miesenböck jedného z obrancov ViOn-u. Hostia odpovedali v 51. min, keď po centri Dimitrijeviča prehlavičkoval bránu Urgela. Ďalšiu príležitosť mali Trnavčania v 54. min, ale Dangubič neprehodil loptu ponad ležiaceho brankára Chovana. V 60. min fauloval Miesenböcka v šestnástke Udeh a nariadený pokutový kop premenil Vlasko. Hostia sa nevzdávali a mali dve dobré šance, ktoré však Orávikovi a Urgelovi zneškodnil brankár Rusov. Štvrťhodinu pred koncom strelu Casada kryl na dvakrát trnavský brankár. Päť minút pred koncom zápasu mohli hostia vyrovnať, ale Rusov vytlačil loptu smerujúcu do brány. Keď ani zo záverečných šancí Grendela a Dangubiča gól nepadol, zostalo pri jednogólovom víťazstve Trnavy.