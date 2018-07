TASR

Brit G. Thomas sa stane víťazom Tour de France, Sagan vyrovná rekord

Peter Sagan sa šiestykrát stane víťazom bodovacej súťaže, čím vyrovná rekord Nemca Erika Zabela z rokov 1996 až 2001.

Britský cyklista Geraint Thomas v žltom drese lídra priebežného poradia sa teší na pódiu po 20. etape TdF, ktorá viedla zo Saint-Pee-sur-Nivelle do Espelette v sobotu 28. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Espelette 28. júla (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas sa stane celkovým víťazom 105. ročníka prestížnych pretekov Tour de France. Na premiérový triumf na TdF v kariére mu stačí v záverečnej nedeľňajšej etape s finišom na parížskych Elyzejských poliach prísť do cieľa v hlavnom pelotóne. Rozhodla o tom sobotňajšia časovka, v ktorej skončil na treťom mieste a potvrdil post lídra celkového poradia. V cieli mal najlepší čas Tom Dumoulin z tímu Sunweb, druhý Christopher Froome (Team Sky) zaostal o jednu sekundu. Thomas zaostal za víťazom o 14 sekúnd. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 133. miesto so stratou 7:11 m na víťaza.

Jazdec tímu Sky urobil záverečný krok k celkovému triumfu v kopcovitej 31 km jazde proti chronometru zo Saint Pée sur Nivelle do Espelette. Predposledná etapa na Tour mala zvlnený profil a krátke stúpania. Prvý pretekár sa vydal na trať na pravé poludnie, Peter Sagan vyrazil jedenásť minút po 14. hodine. Slovenský cyklista zvládol náročnú trať za 48:03 min. V tom čase dlho viedol Austrálčan Michael Hepburn, ktorému v cieli namerali 42:15 min. Neskôr prebral pozíciu lídra Kragh Andersen (Sunweb), ktorý dosiahol výsledok 41:44. Na čele však nevydržal dlho, o jednu sekundu ho prekonal Michal Kwiatkowski z tímu Sky.

Netrpezlivo sa čakalo na jazdcov z prvej päťky. Skvelý výkon podali Froome, Dumoulin i Thomas, viac chcel určite dosiahnuť Roglič. Slovinský cyklista napokon skončil siedmy a vypadol z prvej trojky celkového poradia. Do nej sa vrátil Froome, ktorý zajazdil druhý najlepší čas. Ten víťazný 40:52 m napokon patril Dumoulinovi. "Je to úžasné. Nevedel som nič o medzičasoch, myslel som si, že Froome je stále predo mnou. Dnes to bol skvelý deň. Ráno som nemal kombinézu, ale stihli mi ju dopraviť. Nemôžem tomu uveriť, je to skvelé," povedal v cieli víťaz etapy pre TV Eurosport.

Thomas prevezme v nedeľu v Paríži trofej pre celkového víťaza po troch rokoch nadvlády jeho krajana Chrisa Froomea. Ten celkovo vyhral TdF až štyrikrát (2013, 2015, 2016 a 2017). "Vždy som sníval o tom, že raz vyhrám Tour de France. A to sa teraz stalo skutočnosťou. Musím krotiť svoje emócie, chce sa mi plakať," citovala slová Thomasa agentúra APA.

Peter Sagan sa šiestykrát stane víťazom bodovacej súťaže, čím vyrovná rekord Nemca Erika Zabela z rokov 1996 až 2001. V časovke však opäť pociťoval následky pádu, ktorý utrpel v 17. etape: "Som rád, že som dokončil túto časovku a teším sa na zajtrajšiu poslednú etapu. Cítim sa o trochu lepšie, ale aj tak mám stále veľké bolesti a potrebujem sa ešte zotaviť do ďalších pretekov," napísal trojnásobný majster sveta na svojej facebookovej stránke.