TASR

Dnes o 14:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Sázavafest si so Žbirkom spieval, s No Name aj tancoval

V priestoroch zámockého parku prebieha od štvrtka (26.7.) 18. ročník hudobného festivalu Sázavafest 2018.

Na archívnej snímke spevák a skladateľ Miroslav Žbirka. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Světlá nad Sázavou 28. júla (TASR) – V meste Světlá nad Sázavou si dali rande fanúšikovia českej aj slovenskej hudobnej scény. V priestoroch zámockého parku prebieha od štvrtka (26.7.) 18. ročník hudobného festivalu Sázavafest 2018.

Miro Žbirka rozbiehal večerný program druhého dňa. Meky je šoumen a majú ho radi fanúšikovia v oboch republikách. Nemoderný chalan (to je názov jeho štvrtého albumu z roku 1984 s hitom 22 dní) je stále moderný a trvá to od roku 1980, keď vydal prvý sólový album Doktor sen. Na oboch brehoch Moravy si fanúšikovia spievajú jeho staršie aj novšie hity. Začal piesňou 22 dní, ďalšími boli Možno sa ti zdá, Len s ňou, Fair play, Zažni, V slepých uličkách, Prvá, Balada o poľných vtákoch. Meky si pozval aj speváčku Marthu, s ktorou spustili slávnu pesničku Co bolí, to přebolí a Tento song. Na záver zvolil Biely kvet, legendárnu beatlesovku Hey Jude a bodkou za vystúpením bola Atlantída ako prídavok.

„Hodina je kratší čas na hranie, ale my to tak kombinujeme, vždy musíme niečo oželieť, dnes by som spomenul Múr našich lások, to je skladba, ktorú si s nami občas publikum aj spieva, to sa už nezmestilo. Vždy sa to strieda, vždy vynechám niečo iné, niečo iné zaradím. My to tak nepociťujeme, pretože keď prejdeme viac koncertov, tak vystriedame tie skladby a vlastne hráme všetky. Ten, kto sa na nás príde pozrieť a má vytypovanú nejakú skladbu, tak sa môže tu i tam stať, že nezaznie,“ povedal pre TASR po koncerte na margo výberu piesní Miro Žbirka.

Pop-folková formácia Jelen na čele s gitaristom a spevákom Jindrom Polákom je na scéne od roku 2012. V roku 2014 vydala debutový album Světlo ve tmě, za ktorý získala ocenenie Anděl 2014 v kategórii objav roka. V roku 2016 pridali druhý album Vlčí srdce. Zahrali pesničky Pár letních chvil, Co bylo dál?, Neumírám, Mars a Venuše, Jelen či Světlo ve tmě, zaznela aj Korunou si hodím, cover verzia hitu Down On The Corner americkej skupiny Creedence Clearwater Revival, nechýbal ani jeden z najväčších hitov kapely Klidná jako voda.

Skupina Mig 21 vznikla v roku 1998, hrá žáner, ktorý je mixom beatu, funky, popu, latina a džezu. Na svojom konte má štyri štúdiové albumy, debutový Snadné je žít (2001), ďalšími sú Udělalo se nám jasno (2002), Pop Pop Pop (2004), výberovku Best Of (2006), najnovším je Album z októbra 2014. Kapela na čele s hercom, spevákom a zabávačom Jiřím Macháčkom si získala priazeň publika hneď špeciálnym pozdravom: „Zdraví vás spevácka, hudobná a striptérska skupina Mig 21 z Prahy 5 Smíchov, ktorá vystupuje bez spodnej bielizne.“ Diváci sa zabávali pri pesničkách Chci ti říct, Diskobůh, Svoboda není levná věc, Máma se vrací, Petra a Gábina, Slepic pírka či novinke Hurá, ktorá je avízom na pripravovaný nový album, na záver zaznel hit Snadné je žít.

Kto môže byť v týchto končinách populárnejší ako skupina No Name? Timkovci majú na svojom konte nepretržite desať zlatých slávikov pre najobľúbenejšieho slovenského interpreta v Českej republike, prvého za rok 2008. Čo Igor Timko z pódia zavelí, to všetci pred pódiom urobia. Hodinovú dávku hitov začali piesňou Povedz mi, ďalšími boli Starosta, Ná, ná, náá, Nie alebo áno, Život, Stromy, S láskou, Čím to je, Žily, Prvá, Ty a tvoja sestra, Večnosť a Lekná. Pred pódiom prebiehal spev aj tancovačka dobre naladených fanúšikov.

„Základné piliere ako Čím to je, Žily, Ty a tvoja sestra, Lekná tam sú, to sa nedá nehrať, pretože tí ľudia na nás od začiatkov chodili a doteraz, chvalabohu, chodia hojne práve kvôli tomu setlistu hitoviek. Čo sa týka posledných noviniek, hráme S láskou, Povedz mi, ktorou koncert otvárame, do tretice z nových singlov je Život,“ povedal k zostave piesní koncertu pre TASR líder kapely Igor Timko.