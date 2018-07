TASR

Dnes o 10:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ruská vlajka nebude na ME v atletike, dištanc môže skončiť v decembri

S nezávislým štatútom smie momentálne súťažiť 72 Rusov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Buenos Aires 28. júla (TASR) - Ruskí športovci nebudú štartovať pod štátnou vlajkou ani na augustových atletických majstrovstvách Európy v Berlíne. Rada Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) na piatkovom zasadnutí v Buenos Aires ponechala v platnosti zákaz, ktorý prišiel v novembri 2015 po rozsiahlej dopingovej afére.

S nezávislým štatútom smie momentálne súťažiť 72 Rusov. IAAF zamietla 68 žiadostí. Podľa agentúry AP by sa dištanc Ruskej atletickej federácie (RUSAF) mohol skončiť v decembri. "Dosiahli veľké zlepšenie, v niečom dokonca išli nad požiadavky," povedal šéf špeciálnej skupiny IAAF pre Rusko Rune Andersen.

Rusi však potrebujú splniť ďalšie podmienky. RUSAF musí zaplatiť škody, ktoré dopingový škandál spôsobil IAAF. Svetová antidopingová agentúra (WADA) musí obnoviť činnosť Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA), čo závisí od ochoty predstaviteľov krajiny priznať zodpovednosť za dopingový program. Rusi tiež musia vydať údaje o antidopingových testoch vykonaných v moskovskom laboratóriu v rokoch 2011 až 2015.

"Bolo by výsmechom do tváre čistého športu, keby sa suspendovanie RUSAF skončilo bez dôkazov, ktoré potvrdia alebo vyvrátia podozrenia, a stále sú v Rusku. Dúfame, že dôjde k dohode. Ak sa tieto body doriešia do najbližšieho zasadnutia Rady IAAF v Monaku v decembri 2018, pracovná skupina odporučí predbežné prijatie RUSAF," dodal Andersen.