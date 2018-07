TASR

Dnes o 10:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokejisti SR do 20 rokov zdolali v Zürichu aj domáce Švajčiarsko

Zverenci trénera Ernesta Bokroša prehrávali v tretej tretine 0:1, no tromi gólmi v poslednej desaťminútovke otočili duel na svoju stranu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Zürich 28. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili aj v druhom zápase tradičného letného turnaja Summer Hockey Challenge v Zürichu, keď v piatok zdolali domáci výber 3:1.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša prehrávali v tretej tretine 0:1, no tromi gólmi v poslednej desaťminútovke otočili duel na svoju stranu. Slováci po dvoch dňoch vedú priebežnú tabuľku so ziskom piatich bodov a v sobotu ich pod Alpami preveria ešte Nemci.

Slovensko - Švajčiarsko 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) Góly SR: 50. Feherváry (Krivošík), 60. Krivošík (Liška, Hrehorčák), 60. Hrehorčák (Liška, Ivan) Zostava SR: Ovečka - Feherváry, Kupec, Korenčík, Ivan, Romaňák, Švec, Demo, Žiak - Krivošík, Giertl, Hrehorčák - Regenda, Köver, Lunter - Liška, Pospíšil, Kukuča - Faško-Rudáš, Havrilla

Hlas po zápase (SZĽH):

Ernest Bokroš, tréner SR 20: "Pre nás je to veľmi náročný turnaj, keďže na ľade zatiaľ trénujeme iba týždeň, kým súperi majú trojtýždňový predstih, a je to v zápasoch vidieť. Niektorí chlapci majú kondičný deficit, ale v zápasoch sa nám výsledkovo darí. Dnes sme uspeli vďaka tomu, že zahrali veľmi dobre v poslednej tretine, ktorú sme vyhrali 3:0. Za stavu 0:1 sme skorigovali jednotlivé formácie a dokázali sme sa presadiť najmä v presilovkách. Výsledky a víťazstvá nás samozrejme tešia, ale náš hlavný zámer na turnaji je vidieť týchto chlapcov v medzinárodnej konfrontácii - aj keď je len začiatok sezóny. Zajtra nás čaká posledný zápas, budeme mať na regeneráciu len niečo cez 12 hodín. Bude to veľmi náročné, ale ja ako kouč sa snažím vyťažovať hráčov tak, aby mali všetci približne rovnaký ice-time a pri nasadzovaní počas zápasu reagujem aj podľa toho, ako to priebežne zvládajú. V prvých dvoch zápasoch nám to vyšlo, verím, že sa to podarí aj zajtra."