TASR

Dnes o 10:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní TOUR: Doráňaný Sagan po 19. etape: Bolesť v cieli vystriedala radosť

Trojnásobnému majstrovi sveta pomáhali v náročnej horskej etape jeho tímoví kolegovia Daniel Oss, Maciej Bodnar a Lukas Pöstlberger.

Slovenský cyklista Peter Sagan v cieli 19. etapy TdF z Lúrd do Laruns 27. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Paríž 27. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan mal v piatok pred sebou ťažkú skúšku. Po stredajšom páde musel zvládnuť poslednú horskú etapu tohtoročnej Tour de France a stihnúť časový limit, aby si udržal šancu na zisk šiesteho zeleného dresu. S pomocou tímových kolegov sa mu to podarilo. V cieli mal síce k dobru ešte vyše sedem minút, no po 19. etape povedal, že si siahol na dno svojich síl.

"Bol to pre mňa asi najťažší deň na bicykli. To, že som dnes zvládol prísť do cieľa, má pre mňa väčšiu cenu ako tri predchádzajúce etapové prvenstvá. Jediné, na čom mi dnes záležalo, bolo dokončiť etapu. Nezaujímal mal ma časový limit. Jednoducho som si povedal, že musím prísť do cieľa. Boli to psychicky aj fyzicky veľmi náročné preteky. Len ťažko sa to popisuje. V cieli však bolesť vystriedala radosť, že som to dokázal a že budem môcť štartovať aj v zajtrajšej etape," povedal Sagan tesne po tom, ako si v piatok prevzal zelený dres.

Trojnásobnému majstrovi sveta pomáhali v náročnej horskej etape jeho tímoví kolegovia Daniel Oss, Maciej Bodnar a Lukas Pöstlberger. "Chalani ma hnali dopredu, som na nich veľmi pyšný. Dnes ma zaskočilo už prvé stúpanie, ktoré síce malo len dva kilometre, no mne dalo naozaj zabrať. Hovoril som si, čo do pekla budem robiť. Nakoniec sme to však s pomocou mojich tímových kolegov a jazdcov tímu FDJ zvládli. Potiahli ma na rovinkách a podporovali ma aj psychicky. Ďakujem Vám chalani," citoval ho portál cyclingnews.com.

Daniel Oss priznal, že chvíľami prestával veriť v úspešný koniec piatkovej etapy, na čo Sagan kontroval, že ani len neuvažoval o tom, že by vhodil uterák do ringu. "Povedal som mu, že to jednoducho musíme zvládnuť. Nakoniec sme prišli so slušnou časovou rezervou."

Štart predposlednej 20. etapy zo Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette je na programe v sobotu o 12.00 SELČ. Jazdci si zmerajú sily v 31-kilometrovej individuálnej časovke so zvlneným profilom. "Ešte musím prežiť zajtrajšok, ale bude to ľahšie ako dnes," dodal Sagan.