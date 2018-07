TASR

Druhý deň na Sázavafeste zabávali návštevníkov Lenny, Voxel a Slza

Večer je nabitý známymi menami, koncertovať budú Miro Žbirka, skupiny No Name, Jelen, Mig 21 a raper Rytmus.

Česká speváčka Lenny. — Foto: Youtube/LennyMusicVevo

Světlá nad Sázavou 27. júla (TASR) – Vysočina žije hudbou, druhým dňom pokračuje v piatok festival Sázavafest. Zástupcom mladej českej hudobnej scény patrilo popoludnie na 18. ročníku festivalu. Vystúpili Lenny, Voxel a Slza. V horúcom popoludní boli od prvého vystúpenia pred pódiami stovky fanúšikov, čo si zaslúži uznanie.

Lenny patrí do rodiny Filipových, v mnohom pripomína úspešnú mamku Lenku Filipovú. Na klavíri hrá od štyroch rokov, od šiestich navštevovala umeleckú školu a zároveň aj jazykovú, v ktorej sa naučila plynule hovoriť po anglicky. Ako 16-ročná začala hrať s kapelou. Vyštudovala skladbu na Hudobnej akadémii v Londýne, v júni 2013 vydala EP All My Love, v decembri 2013 pridala druhú EP Fighter. V septembri 2016 vydala debutový album Hearts, za ktorý získala štyri ceny Anděl českej akadémie populárnej hudby ako speváčka roka, cenu získal album, singel a videoklip piesne Hell.o. O slovo sa prihlásila v máji novým singlom Enemy. K nemu pridala skladby Lover, Alive Enough, Bones, All Of This, Standing At The Corner Of Your Heart, Fun či All My Love. Lenny si trúfla aj na známy song Whole Lotta Love legendárnej skupiny Led Zeppelin, najväčší ohlas mal hit Hell.o.

„Skvelí diváci, v takom teple a na slnku pred pódiom, máme z toho vystúpenia radosť. Teší ma, že som bola v správnom čase na správnom mieste, že som okolo seba mala správnych ľudí, pretože tímová práca ma priviedla tam, kde som teraz. To, že ocenenia prišli na začiatku mojej cesty, je príjemná situácia. Nový singel znamená prípravu novej platne, ktorú vy som chcela vydať na jar budúceho roku,“ povedala pre TASR Lenny.

Úspech na folkovom pódiu mal Václav Lebeda, známy pod menom Voxel. Bolo to jeho tretie vystúpenie na Sázave. Popový spevák a pesničkár začal svoju muzikantskú dráhu v skupine Burnout. Od roku 2012 sa vydal na sólovú dráhu, jeho prvým hitom bola skladba V síti. Ďalšími hitmi boli v júli 2012 piesne Hitmaker a v januári 2013 Superstar. V apríli 2014 vydal debutovú platňu, ktorú nazval All Boom. Za rok 2013 bol objavom hudobnej stanice Óčko, v ankete Český slávik za rok 2014 získal ocenenie ako hviezda internetu. Úspech mali piesne Jednou, Nádech a hlavne jeho najväčší hit V naší ulici.

„Musím povedať, že sa tu cítim ako doma. To, čo dnes ľudia predviedli, klobúk dole. To pódium sa volá unplugged, teda kľudné, to sa ale zvrtlo, podľa mňa najlepším spôsobom, verím, že ľudia si to užili minimálne tak ako ja. Leto mám tradične koncertné a náročné, teda také, ako si každý muzikant praje, každý mesiac mám minimálne 15 koncertov,“ uviedol pre TASR Voxel.

Vypredané pred pódiom mala aj formácia Slza, na čele so spevákom Petrom Lexom. Na scéne je od marca 2013, prvýkrát naplno zabodovali v októbri 2014 s pesničkou Lhůta záruční. V novembri 2015 vydali debutový album s názvom Katarze. Získali zaň tri nominácie na ocenenie hudobnej akadémie Anděl 2015. V novembri 2017 pridali druhý album Holomráz. Z neho sú hity V dešti zášti či Noci beze strát.

